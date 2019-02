Borra sör: tényleg meggyötör?

Az emberiség nagyjából azóta keresi a másnaposság elleni gyógyírt, mióta rájött, hogyan lehet alkoholos italokat előállítani. A népi módszerek közül a „sörre bor, mindenkor, borra sör, meggyötör" az egyik legismertebb. Vajon tényleg segít, ha megfelelő sorrendben fogyasztjuk a különböző italokat?

Miért rekedünk be?

Jöran Köchling, a német Witten/Herdecke Egyetem munkatársa kollégáival megpróbált választ találni a kérdésre – írja az IFLScience. A vizsgálatba a szakértők 90 önkéntest vontak be, akiket három csoportba osztottak: az elsőben 1,5 liter sört, majd négy nagy pohár bor; a másodikban ugyanennyi mennyiséget, de fordított sorrendben; míg a harmadikban csak sört vagy bort ittak az alanyok.

A kísérlet során arra kérték a résztvevőket, hogy egy 0-tól 10-ig terjedő skálán értékeljék ittasságukat, később pedig a másnaposságukat olyan tényezők alapján, mint a fejfájás, álmosság, hányinger vagy fokozott pulzusszám. Kai Hensel, a csapat tagja szerint egyelőre nincs biztos módszer a másnaposság mérésére, az általuk használt technika azonban viszonylag megbízható.

Az eredmények egyértelműek voltak: az egyes csoportok között nem mutattak ki eltéréseket.

Köchling szerint az igazság az, hogy a túl sok alkohol elfogyasztása nagy valószínűséggel bármilyen kombináció mellett másnapossághoz vezet.

Az egyetlen megbízható módja annak, hogy meghatározzuk, mennyire fogja rosszul érezni magát másnap az ember, az az, hogy megnézzük, mennyire érzi magát részegnek, és hogy rosszul van-e

– nyilatkozta a kutató.

A kérdés már csak az, hogy honnan is származhat a bor és sör sorrendjéről szóló elképzelés. Furcsa mód a megállapítást több nyelv, így a magyar, az angol, a német és a francia is ismerik. Elképzelhető, hogy a fordulattal valójában eredetileg nem is a másnaposságra, hanem az egyén szocioökonomiai fejlődésére utaltak: eredendően az ember alacsonyabb státuszúként főleg sört fogyaszt, idővel azonban, ahogy egyre feljebb mászik a ranglétrán, az előkelőbb társaságokban a bor felé fordul.

