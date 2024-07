Sulyok Tamás: El vagyok szörnyedve

Személyemben megrendített az édesapámmal való nemtelen támadás. Ez ugyan árnyalta bennem az édesapámról kialakult képet, de egyáltalán nem változtatta meg

– fogalmazott Sulyok Tamás a TV2 Tényeknek adott interjújában. A köztársasági elnök hozzátette: a történteket a választási kampánynak tudta be, amely „egy elég durva és hangvételében sem elegáns választási kampány volt. Ezek a politikai támadások úgy gondolom, hogy érhettek volna már alkotmánybírósági elnökként is, de valami miatt nem értek. Hát most értek ezek utol.”

Az államfő az interjúban elmondta: nagyon szeret a Sándor-palotában dolgozni, ahol a történelmi falak minden nap szembesítik az identitásával, azzal „ami bennünket magyarrá tesz.” Ugyanakkor hozzátette:

Nem tudom megszokni. Én egy egyszerű ember vagyok, nehezen szokom meg, de mindig csodálom ezt a szép környezetet.

A napirendjéről elárulta, hogy amikor reggel beérkezik, áttekinti a sajtót, a híreket, utána a napi feladataira koncentrál. „Minden lehetőséget kihasználok, hogy a kollégáimmal beszélni tudjak. Egyrészt az információáramlás szempontjából is fontos, másrészt engem érdekelnek az emberek. Mindig is érdekeltek, és a kollégáim jó emberek, érdekelnek az ő hétköznapi problémáik is, hátha tudok rajta valamit segíteni, tudok nekik valami tanácsot adni, vagy épp ők tudnak nekem.”

Sulyok felidézte, hogy a hivatalba lépése összefüggött a kegyelmezési jogkörrel.

Ezzel a kegyelmezési jogkörrel is nekem tisztába kellett jönnöm, hogy én ezt hogy kívánom csinálni. Én ezt egy kiegészítő és kivételes jogkörnek tartom a köztársasági elnök oldaláról, semmiképpen nem olyannak, amelyben a bűnösség kérdését fel lehetne nyitni, mert az nekem szilárd meggyőződésem, hogy ezt a hatáskörömet az államhatalmi ágak elválasztásának elvével szoros összhangban kell értelmezni, és ez azt jelenti, hogy a jogerős bírói ítéletek felülvizsgálatára kegyelmi jogkörben egyáltalán nincs lehetőség.

Sulyok köztársasági elnökként a hadsereg főparancsnoka. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy szolgált a Magyar Néphadseregben, ahol hadnagyi rendfokozatig jutott. „Amit én most a hadsereg főparancsnokaként megismertem, ugye a honvéd vezérkari főnök elmondásából, vagy a katonai biztonsági szolgálatok vezetői elmondásából, azokból az anyagokból, amik számomra rendelkezésre állnak, ez egy más dimenziót jelent, mint honvédként megismerni a Magyar Néphadsereg működését. Azt tudom mondani, hogy alapvetően minden rendben van, és nem kell nyugtalankodni. Természetesen a részletekről nem lehet beszélni.”

Gönczi Gábor riporter megkérdezte az államfőtől, mit gondol a közelmúlt politikai merényleteiről, a Rober Fico és Donald Trump elleni támadásokról.

El vagyok szörnyedve, mert látni azt, hogy az erőszak egyre nagyobb hatalomra tesz szert a világon, egyre jobban elterjedt, és látni, hogy konkrétan államfők, kormányfők ellen kísérelnek meg merényleteket, és itt sokszor csak a szerencsén múlik, hogy ezek a politikai vezetők nem halnak ebbe bele. Ez borzasztó dolog. A terrorizmus elterjedése is szörnyű, és hát én minden szempontból a béke híve vagyok, egy jogász nem is lehet más, mert a jog a háborúban nem nagyon tud érvényesülni, csak nagyon korlátozottan tud érvényesülni.

A köztársasági elnök az interjúban beszélt a hobbijairól is. „Nagyon szeretek túrázni, szeretek kerékpározni, hegyikerékpározni, ott is kicsit furcsának tartanak, mert inkább fölfelé szeretek tekerni, lefelé félek, mert van egy kis tériszonyom, már így a korom miatt, de ezeket nagyon szeretem. Nagyon szeretek a családom körében lenni. Nagyon szeretek főzni, ezt a feleségemmel közösen szoktuk csinálni. (…) Szeretek kelt tésztát csinálni, bár mondjuk az aranygaluskát néha kicsit furcsán sütöm meg a feleségem szerint, és ezért jókat szoktak mosolyogni, egy kicsit több edényt használok hozzá, mint kellene, de hát ez előfordul. Például a rakott kelt, nagyon szerették a gyermekeim, ha én készítem el egyedül. De azon kívül a feleségemnek szoktam besegíteni zöldségpucolással, tanácsadással és egyéb műveletekkel.”