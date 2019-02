Hét végére visszatér a tél

Szerdán véget ér a tavasz, az átlagosnál hűvösebb lesz, majd megint változás ígérkezik: a mostani meleg nem tér vissza egyik napról a másikra, de jövő héttől annak rendje és módja szerint ráfordulunk a tavaszra.

Múlt hét közepétől nyugatias melegfront érezteti hatását a Kárpát-medencében, napközben igazi tavaszt idéző, most hétfőn is bőven 10 fok felett alakuló hőmérsékletekkel. Az éjszakák viszont hidegek, és hajnalban, kora reggel sokfelé köd nehezíti a közlekedést, emiatt ma és holnap is az ország jelentős részén van életben elsőfokú figyelmeztetés – a részleteket itt találja.

A talajon keletkeznek a felhők

Az éjjeli fagy oka ugyanaz, ami a nappalt olyan kellemessé teszi: tiszta az ég, így naplemente után a meleg gyakorlatilag akadálytalanul távozik a felszínről. Az a néhány óra napsütés és a sugarak még mindig alacsony beesési szöge nem elég arra, hogy kompenzálja a hosszú éjszakákat.

A köd oka az úgynevezett inverzió, amikor a magasban elterülő légréteg melegebb, mint a talaj közelében. A párás levegő így nem tud felemelkedni, kissé leegyszerűsítve ezt mondhatjuk: a föld szintjén keletkeznek a felhők

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa.

Bármilyen kellemes is a februári enyhe időjárás, ez még csak ízelítő, sőt jóval melegebb az ilyenkor szokásosnál. Nem is tart már sokáig.

Kettőt előre, hármat hátra

Szerdán hidegfront éri el hazánkat, amelyből csütörtökig csapadék is várható: sok helyen fog esni, de sehol nem számíthatunk jelentős mennyiségű esőre. Laikusként „érdekesebb”, hogy bizony a front nyomában lehűlés érkezik.

Hétvégére szó szerint visszatér a tél, tekintve hogy februárt írunk, és hidegebb lesz az ilyenkor szokásosnál: a leghidegebb órákban -5 és -6, a legmelegebb időszakban plusz 3-4 fokot mérhetünk.

A tél utolsó hónapjában átlagosan -2 fok körüli minimumokkal és plusz 6-8 fokos maximumokkal számolhatunk: léptünk kettőt a tavaszba, most visszalépünk hármat a tél irányába. Sebaj, a hidegfront után, várhatóan a jövő hét elején tényleg „indul” a tavasz.

Mégpedig úgy, ahogy a statisztikák, vagyis a sokéves átlag alapján szoktunk ráfordulni a kikeletre: 8-10 fokos csúcshőmérsékletekkel. A jelenlegi enyhe idő egy darabig nem tér vissza, erről az állandó, hűvös északnyugati áramlás gondoskodik majd.

A részletek

Nézzük a részleteket a Kiderül.hu előrejelzése szerint.

Hétfőn

Az éjszaka képződő köd, illetve felhőzet kiterjedése napközben fokozatosan csökken, és fátyolfelhős, napos idő várható.

Főként északkeleten helyenként tartósabban megmarad a párás, felhős idő. Csapadék nem várható. Mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a hosszabb ideig ködös, párás vidékeken néhány fokkal hűvösebb lesz. Késő este 0, 4 fok várható.

Kedden

Éjszaka többfelé köd, illetve rétegfelhőzet képződik, amely napközben nagyobb területen; elsősorban az északkeleti, keleti megyékben tartósan is megmaradhat.

Másutt kevés fátyolfelhőre, napos időre számíthatunk.

Csapadék nem lesz.

Mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -5 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de a tartósan borult részeken több fokkal hidegebb lesz.

Szerdán

Éjszaka többfelé köd, illetve rétegfelhőzet képződik, amely napközben főként az északkeleti, keleti megyékben tartósan is megmaradhat.

Másutt változó felhőzetre, több-kevesebb napsütésre számíthatunk.

Érdemi csapadék nem lesz, de az északkeleti határ környékén futó zápor nem kizárt.

Az északnyugati, nyugati szél megélénkülhet, a főváros környékén erős széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -3 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a tartósan borult részeken több fokkal hidegebb lesz.

Csütörtökön

Erősen megnövekszik a felhőzet.

Főként a nap második felében, és inkább az északi megyékben elszórtan már eső, zápor is kialakulhat.

A nyugati szél élénk, időnként erős lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között várható.

Pénteken

Délelőttig még többnyire erősen felhős lesz az ég, de a nap második felében észak felől gyorsan csökkenhet a felhőzet.

A nap első felében még elszórtan lehet eső, zápor, a csapadék azonban megszűnése előtt a délutáni órákban átmenetileg átválthat hózáporra is.

Erős, olykor viharos lesz az északi szél.

A minimumok 1 és 6, a maximumok 4 és 10 fok között alakulnak.

Szombaton

Fátyolfelhős, napos lesz az égbolt.

Csapadék nem várható.

Erős lesz az északkeleti szél.

Hajnalban -2, -8, kora délután 0, +5 fok között alakul a hőmérséklet.

Illusztráció: MTI/Varga György