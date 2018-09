Meglepő helyet zártak be gyerekpornó miatt

Szeptember közepén titokzatos körülmények közt zárattak be egy új-mexikói csillagvizsgálót. Az obszervatóriumnál az FBI is megjelent, így pillanatok alatt igen hajmeresztő elméletek kezdtek el terjedni a neten az esettel kapcsolatban. Most azonban kiderült: nem az idegenek látogatása miatt kellett evakuálni az intézményt.

Sajtóértesülések szerint egy gyermekpornóval kapcsolatos vizsgálat miatt kellett lezárni a Nemzeti Napmegfigyelő Obszervatóriumot – számol be az IFLScience.

Az FBI jelentése szerint valaki arra használta a csillagvizsgáló internetszolgáltatását, hogy gyermekpornót töltsön le, illetve terjesszen.

Mint utóbb kiderült, a tettes a csillagvizsgáló gondnoka volt. A biztonság kedvéért az FBI az egész intézményt bezáratta, néhány nap után, szeptember 17-én azonban újra megkezdődött a kutatómunka az obszervatóriumban.

A vizsgálatról szóló dokumentum alapján több száz illegális fájlt töltöttek le és fel a csillagvizsgáló wifijén keresztül. Az FBI munkatársai csupán egyetlen személyt tudtak kapcsolatba hozni a tevékenységgel.

A nyomozók a helyszínen kérdezték ki a gondnokot, aki eleinte tagadott, és azt mondta, más is hozzáfért a laptopjához. Végül a gyanúsított kiszámíthatatlanná és veszélyessé vált, a nyomozók ezért úgy döntöttek, evakuálják a létesítményt.

A csillagvizsgálót üzemeltető Association of Universities for Research in Astronomy (AURA) utóbb nyilvánosan is elnézést kért, amiért nem adtak időben átfogó tájékoztatást a lezárás okáról. A szervezet azért késlekedett, mert nem akarta akadályozni a nyomozást egy túl korai közleménnyel.

