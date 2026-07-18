A Google maga leplezte le az augusztusban érkező Pixel 11 mobilok egyik nagy újdonságát

Lassan egy éve, hogy a Google piacra dobta a Pixel 10 okostelefonokat, ami egyben azt is jelenti, hogy már nincs messze az iparági sztenderdeknek megfelelően évente új szériával jelentkező termékcsalád következő sorozatának bemutatója. A gyártó a napokban tett közzé egy kedvcsináló videót, ami nemcsak az új készülékek egyik nagy újdonságát leplezi le, de azt is, hogy augusztus 12-én lesz a hivatalos leleplezés.

Jön a Pixel Glow!

Nem meglepő módon a tavalyi Pixel 10 mobilok után idén Pixel 11 néven érkeznek az telefonok, amelyeknek az egyik nagy újdonsága az úgynevezett Pixel Glow funkció lesz.

A Google által közzétett nyúlfarknyi videó alapján a Pixel Glow egy mindenféle szín megjelenítésére képes LED-fénygyűrű lesz, amely a telefon hátlapján, a kamerasziget körül kap helyet. A pontos működési elv még nem világos, de a gyártó vélhetőleg a klasszikus értesítési LED funkciót gondolta újra, és vélhetőleg a felhasználóknak lehetősége lesz arra, hogy részben testreszabják a működését. Könnyen elképzelhető például, hogy az eltérő alkalmazásokhoz, illetve egyes kommunikációs formákhoz (bejövő hívás, SMS érkezése) különböző színek vagy fényjátékok lesznek rendelhetők.

Az új Pixel 11 készülékekkel kapcsolatos pletyka továbbá, hogy jó eséllyel ezek a telefonok lesznek a Google első olyan termékei, amelyekben a cég saját fejlesztésű, két nanométeres gyártástechnológiával készült Tensor G6 processzorai kapnak helyet.

Hogy ezen felül milyen más újdonságokra számíthatunk a Pixel 11 telefonoktól, az jó eséllyel csak három és fél hét múlva, augusztus 12-én fog végleg kiderül, viszont addig is érdemes elolvasni a Pixel 10 telefonokról készült tesztjeinket, hogy mindenki naprakész lehessen az esetleges változásokat illetően:

Hogyan vegyünk jó okostelefont?

Új telefonok bejelentésekor a cikkeink sokszor tele vannak olyan információkkal, amelyek a témában jártasak számára ugyan teljesen egyértelműek, a laikusoknál viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP67-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, wifi 6, eSIM-kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha akad köztük legalább három, amelyekről fogalma sincs, hogy mit jelentenek, akkor részletes útmutatónk épp önnek való.

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A vásárlást emellett segíthetik a tesztjeink is: