A TikTokéhoz hasonló rövid videók érkeznek a Disney+-ra

A TikTok és az Instagram Reels formátumát idéző rövid videók érkeznek a Disney+ applikációjába 2026-ban – jelentette be a Disney. A vállalat közlése szerint az új funkció kezdetben csak az Egyesült Államokban lesz elérhető, és azt remélik tőle, hogy alkalmazásuk napi szintű használatára ösztönözhetik vele a felhasználókat.

A Deadline értesülései szerint a rövid videók között lesznek direkt erre a célra készített tartalmak, rövid jelenetek a streaming platform kínálatában szereplő filmekből és sorozatokból, valamint a közösségi oldalakon is feltűnő klippek. A lépéssel a Disney minden bizonnyal a fiatalabb korosztályt célozza, amelynek tagjai egyre inkább a rövidebb tartalmak fogyasztásához szoknak, a hosszú filmek helyett.

A Disney+ ezzel a második streaming szolgáltató, amely bevezeti a rövid videókat. Tavaly a Netflix bővítette kínálatát egy TikTok-szerű kereső felülettel, ahol rövid klipek alapján választhatunk magunknak műsort.