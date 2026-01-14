disney+streamingtiktokinstagram reels
Tech

A TikTokéhoz hasonló rövid videók érkeznek a Disney+-ra

Egy férfi Disney+-t néz a telefonján
Mateusz Slodkowski / SOPA Images/ LightRocket via Getty Images
24.hu
2026. 01. 14. 16:29
Egy férfi Disney+-t néz a telefonján
Mateusz Slodkowski / SOPA Images/ LightRocket via Getty Images

A TikTok és az Instagram Reels formátumát idéző rövid videók érkeznek a Disney+ applikációjába 2026-ban – jelentette be a Disney. A vállalat közlése szerint az új funkció kezdetben csak az Egyesült Államokban lesz elérhető, és azt remélik tőle, hogy alkalmazásuk napi szintű használatára ösztönözhetik vele a felhasználókat.

A Deadline értesülései szerint a rövid videók között lesznek direkt erre a célra készített tartalmak, rövid jelenetek a streaming platform kínálatában szereplő filmekből és sorozatokból, valamint a közösségi oldalakon is feltűnő klippek. A lépéssel a Disney minden bizonnyal a fiatalabb korosztályt célozza, amelynek tagjai egyre inkább a rövidebb tartalmak fogyasztásához szoknak, a hosszú filmek helyett.

A Disney+ ezzel a második streaming szolgáltató, amely bevezeti a rövid videókat. Tavaly a Netflix bővítette kínálatát egy TikTok-szerű kereső felülettel, ahol rövid klipek alapján választhatunk magunknak műsort.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Évekig senkinek sem kellett, most mégis hatvanhat licit után adta el az újpesti kórházat a magyar állam
Medián: Tovább nőtt a Tisza előnye, a Fidesz a biztos szavazó pártválasztóknál még gyengült is
Varga Mihály verseny közben lovat váltott
Meghalt Orosz István, a Szomszédok színésze, a legfoglalkoztatottabb magyar szinkronhangok egyike
„Egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé” – reagált a Medián Molnár Csaba vádjaira
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik