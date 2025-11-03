Gond van az OTP-nél, akadozik a mobilapp és nem tölt be az internetbank

Ha lassan vagy egyáltalán nem tölt be az okostelefonos OTP mobilbank alkalmazás, illetve egyáltán nem tölt be a böngészős internetbank, akkor nem ön készülékében van a hiba, a pénzintézet informatikai rendszere rakoncátlankodik.

Az OTP tájékoztatása Amennyiben betölt az OTP Internetbank felülete, úgy az alábbi hivatalos tájékoztatás fogadja a felhasználókat: „Jelenleg néhány ügyfelünk (lakossági és vállalati) belépési nehézséget tapasztal az internet- és mobilbank felületén, míg más ügyfeleknél nincs ilyen probléma. Kollégáink nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a rendszer működése mielőbb megfelelő legyen. Megértésüket köszönjük.”

Tapasztalataink szerint az OTP Mobilbank applikáció néha nem hajlandó betölteni, majd egy perccel később újra működik, de sokszor nem mutatja a számlaegyenleget, sőt, az is előfordult, hogy már a kezdőképernyőt megnyitva sem jelent meg a gyorsegyenleg.

Ezzel szemben a böngészőből elérhető OTP Internetbank a cikkünk írásának pillanatában egyáltalán nem működik, 18:50 magasságában hosszas töltés után már csak annyit írt ki a felület, hogy „CUSTOM SERVICE UNAVAILABLE”.

A komolyabb kimaradások a jelek szerint kora délután kezdődtek, hiszen az online szolgáltatásokat monitorozó Downdetector oldalra november 3-án folyamatos érkeztek a bejelentések a problémákról 13:00 óta.

Legutóbb áprilisban történt hasonló, a pénzintézet hivatalos tájékoztatása szerint akkor terheléses támadás okozta az órákon át tartó problémákat.