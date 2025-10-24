Már Mekk Elek is megépíthető LEGO-ból

Mekk Elek, avagy Mekk Mester 1974-ben mutatkozott be a magyar televízióban. A 13 részes bábfilmsorozatot Imre István rendezte Romhányi József forgatókönyve nyomán, a kétbalkezes, de a hivatását végül meglelő karaktert pedig Koós Iván tervezte. A bemutatót követően a széria generációkat szórakoztatott, a főszereplő pedig már LEGO alkatrészekből is megépíthető, két változatban, méghozzá magyar alkotóknak hála.

A Mekk Elek figurák a Kocka Store műhelyéből kerültek ki, innen származik a szintén LEGO elemekből megépíthető busó figura is, amit nem is olyan régen mi magunk is összeraktunk. Ahogy korábbi cikkünkben erre részletesen is kitértünk, Balogh Zsolt, a LEGO termékekre szakosodott Kocka Store tulajdonosa olyan, a fanatikusok és laikusok számára egyaránt elérhető, eredeti LEGO alkatrészekből megépíthető MOC (my own creation) készleteket kínál, amelyek máshol nem beszerezhetők, de a hivatalos szetteknél megszokott élményt kínálják. A kockák dizájnos dobozban, zacskókban szétszortírozva kapnak helyet, a letölthető építési útmutató könnyen átlátható, a végeredmény pedig nem csupán kiállítható a polcon, de játszható is.

A már említett busó mellett megalkották legendás járművek (Fiat Polski, Lada, IFA stb.) apró másait, de a kínálatban megtalálható Budapest látképe, a Parlament vagy éppen a Dohány utcai Zsinagóga is. Ezekhez a szettekhez csatlakoznak most a Mekk Elek figurák, amelyek ráadásul a jogtulajdonos MTVA jóváhagyásával készültek.

A BrickHeadz figurákat idéző, kissebbik, 105 elemből megépíthető Mekk Elek (második videó) Schilling Benjamin alkotása, míg a valamivel nagyobb, 188 alkatrészből összeálló változat (első videó) Gallik Attila fejéből pattant ki – ezen figura mellé ráadásul megépíthető a mester társa, Flórián papagáj is. Az előbbi 8995 forint, míg az utóbbi 14 995 forint – ez több, mint amennyit a dán játékgyártó kér a hasonló elemszámú készleteiért, de ez a másodkézből beszerzett kockáknak köszönhető.

Erről, és a tervezés, illetve a megvalósítás kulisszatitkairól is beszélgettünk az alkotókkal az itt olvasható korábbi cikkünkben.