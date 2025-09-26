A Telekom bekapcsolta az újítását, amitől országosan gyorsabb lehet az internet

A Magyar Telekom többéves hálózatfejlesztési programjának eredményeképpen országszerte már 3 millió végponton érhető el a vállalat optikai hálózata, jelentette be a szolgáltató. Szeptember 26-tól pedig az elméleti 10 Gigabit képes XGSPON fejlett optikai hálózati technológiájának teljes kapacitását is használhatják a végpontok túlnyomó többségén.

A szolgáltató tájékoztatása szerint a lakossági ügyfelek a 4 Gbps letöltési sebességet vehetik igénybe, míg az üzleti szegmensben a hálózat teljes elérhető effektív kapacitását – szimmetrikusan 8000/8000 Mbit/s – biztosítják a maximális teljesítményhez.

A lakossági felhasználók számára az új vezetékes csomagok által kínált hálózat villámgyors wifit biztosít, így a home office-ban dolgozó szülők és az internetet szórakozásra, tanulásra használó tinédzserek egyaránt élvezhetik a stabil kapcsolatot.

A gamerek a hálózat elméleti 10 Gbps sebessége és a WiFi 7 technológia kombinációja révén zavartalanul és magas minőségben játszhatnak, ahogy a legmodernebb okoseszközök is kihasználhatják a hálózat maximális teljesítményét. Az üzleti felhasználók esetében a hálózat a WiFi 7 technológiának köszönhetően zökkenőmentesen biztosítja a cégek számára szükséges, nagy sávszélességű vezetékes internetet.

A vállalat kiemelte: ezzel elsőként használják ki a Deutsche Telekom Csoportban az XGSPON hálózat teljes sebességét országos szinten.

A Telekom a sebességnövelés mellett azt állítja, hogy az ügyfelek biztonságára is kiemelt figyelmet fordít. A vezetékes portfólió megújulásával az extrák személyre szabhatóvá váltak, így a Nonstop Wi-Fi és a Netvédelem Plusz is. Ez a szolgáltatás – amely a legtöbb mobilelőfizetéshez is elérhető – magában foglal egy Kiberbiztosítást, ami biztosítási védelmet nyújt az online csalások, például az adathalászat okozta károk ellen.