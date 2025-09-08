Végre androidos telefonokon is elérhető a DÁP szelfis regisztráció

A Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazást fejlesztő IdomSoft Zrt. még április 14-én jelentette be, hogy nem kell többé Kormányablakba menni, vagy aktivált eSzemélyi igazolvánnyal rendelkezni ahhoz, hogy regisztrálni tudjuk magunkat a DÁP applikációba, amely az Ügyfélkapu+ mellett – többek között – a belépéshez szükséges azonosításra is használható a különböző állami oldalakon.

Az iOS operációs rendszert futtató iPhone okostelefonokra már májusban megérkezett ez a lehetőség, de az androidos mobilokon futó alkalmazásban csak most jelent meg ez az opció. A szerkesztőségünkben már korábban leteszteltük a folyamatot, ide kattintva lépésről lépésre végigolvasható, hogy pontosan mit és hogyan kell csinálni.

A szelfis regisztráció csak olyan telefonnal végezhető el, ami rendelkezik NFC funkcióval, tehát képes érzékelni és beolvasni a személyi igazolványban (vagy az útlevélben) található chipet.

NAGYON FONTOS TOVÁBBÁ: az azonosítási folyamat teljesítése még nem jelent automatikusan sikert, ugyanis a megadott adatok ellenőrzése a távolban történik, emberek által, és ez akár 1-2 napig is eltarthat. A kollégáink 24 órán belül például olyan értesítést kaptak, miszerint az azonosítás sikertelen volt, és biztonsági okokból újra kell kezdeni a folyamatot. Mivel arról nem érkezett információ, hogy miért volt sikertelen az azonosítás, az alkalmazást fejlesztő IdomSoft Zrt.-hez fordultunk –

ide kattintva elolvasható, mire kell hatványozottan figyelni.