Számítógépként lehet majd használni az androidos mobilokat

A Samsung mobiltelefonok egyik legjobb tulajdonsága a Samsung DeX, egy olyan szoftveres funkció, amellyel asztali verzióra lehet váltani a felhasználói felületet. Amikor a Samsung telefont egy monitorhoz csatlakoztatjuk, a DeX egy számítógépes asztali felületet jelenít meg, amely lehetővé teszi több alkalmazás elindítását lebegő ablakokban, ezeket pedig billentyűzettel és egérrel is lehet vezérelni.

Habár a DeX még mindig kizárólag a Samsung eszközökön érhető el, úgy tűnik, a Google végre elkezdett dolgozni a saját verzióján, amely hamarosan meg is jelenthet a Pixel telefonokon – írja az Android Authority. Az új funkcióról egy videót is közzétettek:

A tapasztalatok alapján a rendszer megjelenít egy tálcát és egy állapotsávot is. Előbbi azért nagy előrelépés, mert ide ki lehet tűzni azokat az appokat, amelyekhez gyorsan hozzá szeretnénk férni. Simán megnyitható az alkalmazáskönyvtár is, valamint fontos újítás az is, hogy az új asztali mód segítségével több alkalmazás is elindítható egyszerre lebegő ablakokban. Ez megkönnyíti a tartalom áthúzását egyik alkalmazásból a másikba, feltéve, hogy a használt alkalmazások támogatják ezt a funkciót.

A lap újságírói a fejlesztői funkciók között bukkantak rá az asztali verzióra, mint választható lehetőségre. Ugyanakkor jelezték, hogy ez a funkció szinte biztosan nem fog megjelenni az Android 16 stabil kiadásban. Ehelyett várhatóan az Android 16 egyik közelgő negyedéves frissítésében kaphat helyet először, de az is lehet, hogy csak a jövő évi Android 17-megjelenéskor lehet arra számítani, hogy megjelenik a funkció az androidos mobilokon.