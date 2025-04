Most épp nem a Samsung a legnagyobb mobilgyártó

Elvesztette első helyét a világ legnagyobb mobilgyártói között a Samsung, legalábbis a 2025-ös év első negyedévében, méghozzá a Counterpoint piackutató cég adatai szerint. A dobogó legfelső helyére az Apple került, amire még soha nem volt példa az első negyedévben, és mindez a februárban bemutatott, „olcsó” iPhone 16e-nek köszönhető.

A Counterpoint kiemeli azt is, hogy az első negyedév eladásai 3 százalékkal nőttek a 2024-es év hasonló időszakához képest.

A legnagyobb mobilgyártó ebben az esetben ugye azt jelenti, hogy melyik vállalat értékesítette a legtöbb készüléket az említett időszakban, és a lista jelenleg az alábbi módon épül fel – kiegészítve azzal, hogy a felsorolt cégek közül melyik hány százalékát „birtokolta” a globális piacnak az idei év első negyedévében.

Apple (19%)

Samsung (18%)

Xiaomi (14%)

Vivo (8%)

Oppo (8%)

A Samsung nincs jó helyzetben, csökkentek az eladásai a megelőző évekhez képest, miközben az Apple mellett a Xiaomi is lassan, de stabilan növekszik, és az Oppo, illetve a Vivo is biztosan tartja a részesedését. Ide kapcsolódó érdekesség, hogy az utóbbi gyártó 2024-ben hivatalosan is megérkezett Magyarországra, teszteltük is a legutóbbi csúcstelefonjukat (Vivo X200 Pro), ami egészen jó ár/érték arányú készülék.