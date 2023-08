A PlayStation 5 viszi a hátán a játékpiacot

A PlayStation 5 növekvő eladásai jó hatással vannak a videójáték-piacra.

A tavalyi év után idén ismét növekedhet a videójáték-piac – szemlézte a Newzoo friss jelentését a Reuters. A pozitív változás főleg a PlayStation 5 erősödő eladásainak köszönhető. Az előrejelzés szerint a piac idén 2,6 százalékkal szárnyalja majd túl a tavalyi évet, ami 5 százalékkal csökkent 2021-hez képest. Utóbbi annak fényében nem volt meglepő, hogy a szórakoztatóipar videójátékos része kifejezetten jól jött ki a pandémiából, hiszen a négy fal közé szorult emberek a szokásosnál jóval többet költöttek játékokra 2020-ban és 2021-ben.

A Newzoo szerint az idei növekedés motorját a konzoleladások jelentik: idén eddig 7,4 százalékkal több játékgép talált gazdára, mint tavaly, ami szintén a világjárványra vezethető vissza. A játékvásárlásból származó bevételek ugyan nőttek a pandémia alatt, ugyanakkor az ellátási láncok akadozása nehezítette az olyan, akkor még új konzolok gyártását (és értékesítését), mint például a PlayStation 5 – a kínálat mindig elmaradt a kereslethez képest, magyarán a Sony újgenerációs gépe a 2020-as megjelenését követően bő másfél éven át hiánycikknek számított.

Ennek ugyanakkor mára vége, amit a számok is bizonyítanak: a Sony nemrég jelentette be, hogy már 40 milliónál is több PS5-öt értékesítettek, a legújabb pénzügyi jelentésükből pedig az is kiderült, hogy az idei pénzügyi év első negyedévében (április 1. és június 30. közti időszak) 3,3 millió konzolt kelt el, és a negyedév végét jelentő június 30-cal bezárólag összesen 41,7 millió eladott PlayStation 5-nél tartanak.

A Newzoo az idei évre adott előrejelzéseit részben arra alapozza, hogy idén ősszel még igazi sikercímek megjelenései várhatók (új Call of Duty, illetve a FIFA utódja, az EA Sports FC), továbbá a Sony júliusban úgy nyilatkozott, hogy idén 25 milliónál is több konzol értékesítését prognosztizálják – amit valószínűleg túl is fognak szárnyalni, köszönhetően annak, hogy a nyáron minden nagyobb piacon leárazták a konzolt.