Újabb mérföldkőhöz érkezett a PlayStation 5

Már 40 millió példány elkelt a Sony újgenerációs konzoljából.

Már 40 millió PlayStation 5 talált gazdára a konzol 2020 novemberi debütálása óta – jelentette be a közelmúltban Sony.

A japán gyártó újgenerációs konzolja a lehető legrosszabbkor, a pandémia közepén került piacra, mikor a különböző korlátozások miatt akadozott az ellátási lánc, és a cég képtelen volt kielégíteni a kínálatot, aminek következményeként a gép hónapokon keresztül hiánycikknek számított. Ennek viszont mostanra vége, ami meg is látszik az eladásokon, hiszen a Sony idén január 1. és március 31. között már 6,3 millió példányt értékesített, ami főleg annak fényében szép eredmény, hogy egy évvel korábban ugyanebben az időszakban ez a szám még csak 2 millió volt.

Lassulás az eladásokban nem várható, hiszen a gyártó előrejelzései az aktuális üzleti év végée 25 milliós eladást prognosztizálnak, aminek az elérésében jó eséllyel szerepet fog játszani az is, hogy még idén a boltokba kerülhet a konzol két verziójának ráncfelvarrott verziója. Amennyiben hinni lehet a nemrégiben kiszivárgott információknak, akkor érkezik az alapmodellnél karcsúbb PlayStation 5 Slim variáns, illetve az optikai meghajtó nélküli Digital Editionből is lesz új modell, olyan újdonsággal, hogy ehhez a változathoz már csatlakoztatható lesz egy külső lemezolvasó.

Hogy a PlayStation 5-ből lesz új verzió, az nem kérdéses, hiszen már az előző konzolgenerációk során bevett szokássá vált, hogy a gyártók a tapasztalatok alapján áttervezett verziókat dobnak piacra. Így volt ez már a PlayStation 2, az Xbox 360, a PlayStation 3 esetében is, a PlayStation 4 és az Xbox One modelleknél pedig a gyártók ennél is tovább mentek, és kiadták az alapmodelleknél erősebb hardverrel szerelt PlayStation 4 Pro és Xbox One X modelleket. Ennek megfelelően már a PlayStation 5-tel kapcsolatban is felröppentek olyan pletykák, hogy az új Slim változat mellett előbb-utóbb lesz belőle egy jobb hardverrel szerelt Pro variáns is.