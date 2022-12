Beigazolódott a szülők rémálma a TikTok kapcsán

Régóta lehet szülői ellenérzésekről hallani a TikTok kapcsán, ám eddig a program addiktív jellege volt a fő indok. Egy brit kutatás szerint azonban nem csak az ott eltöltött idő, hanem az algoritmus által ajánlott tartalmak is károsak lehetnek a fiatalok fejlődése szempontjából. A szakemberek szerint ugyanis a kínai szoftver percekkel azután, hogy érdeklődést mutattak a felhasználók, egyből fel is dobja a tizenéveseknek az önkárosítással, és az evészavarral kapcsolatos tartalmakat – írja a Guardian.

A brit Center for Countering Digital Hate (CCDH) legfrissebb jelentése szerint az algoritmus akkor is ezt teszi, ha a felhasználó egyértelműen 18 éven aluli. A szakemberek ennek bizonyítására különböző fiókokat hoztak létre az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában és Ausztráliában, amiket 13 éves felhasználóként regisztráltak – ez a platform alsó korhatára.

Az eredményesség végett normál és sebezhetőnek tűnő fiókokat is létrehoztak, utóbbi esetben a felhasználónév a loseweight szót (fogyni) is tartalmazta. Ez azért volt fontos, mert egy korábbi tanulmány azt állapította meg, hogy az evészavarral kapcsolatos tartalmakat kereső felhasználók gyakran választanak erre reflektáló felhasználónevet. A felhasználók rövid időre megálltak az ilyen, potenciálisan káros videóknál, majd reagáltak is rá.

A regisztráció után fél órával már azt lehetett tapasztalni, hogy a normál fiókoknál az öngyilkosságról szóló tartalmak hárompercenként, míg az evészavarról szóló videók nyolcpercenként jelennek meg.

A jelentés szerint a testképzavart sejtető fiókoknál ennél is rosszabb a helyzet: 206 másodpercenként lehetett látni önkárosító vagy étkezési zavarokról szóló videókat. A 13 évesként regisztrált felhasználóknak emellett rendre fogyókúrás italokat és hasplasztikai műtétet hirdető videókat dobott fel a rendszer.