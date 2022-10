A fenntarthatóság nem ér véget a szelektív hulladékgyűjtéssel

Már egy laptop vásárlásakor is tehetünk azért, hogy a karbonlábnyomunk a lehető legkisebb legyen. Cikkünkben összeszedtük, hogy mire érdemes figyelni, ha új gép vásárlásán törjük a fejünket.

A klímaválság és ezzel kapcsolatban a környezettudatosság, és a karbonlábnyomunk csökkentése egyre több embert foglalkoztat. A saját karbonlábnyomát kalkulátorok (pl. carbonfootprint.com) segítségével bárki kiszámolhatja, a kapott értéket látva pedig el lehet gondolkodni ennek csökkentésén, a fenntarthatóságra törekvés ugyanis nem ér véget a szemét szelektíven gyújtésével. A különböző eszközök (laptop, okostelefon stb.) például ma már az életünk megkerülhetetlen részét képezik, és kis odafigyeléssel elérhető, hogy csökkentsük ezek környezetre gyakorolt hatásait.

Mire figyeljünk, ha új laptopot veszünk?

Ha például új laptopot vásárlása mellett döntünk, érdemes utánajárni, hogy visszaszolgáltatható, felújítható vagy újrahasznosítható-e a régi gép. A laptop márkájától függően előfordulhat, hogy visszaküldhető a gyártóhoz, ami aztán újrahasznosítja.

A Dell például újrahasznosítás céljából térítés nélkül átvesz bármilyen márkájú régi elektronikus terméket, legyen az bármilyen állapotban.

A fenntarthatóságot segíti az is, hogy a lehető legtovább tudjuk használni az eszközeinket, éppen ezért fontos, hogy az idővel jelentkező esetleges apróbb hibák javíthatók legyenek.

Vásárlás előtt éppen ezért érdemes ellenőrizni, hogy a kiszemelt modell gyártásánál figyelembe vették-e a javíthatóság, illetve az újrahasznosíthatóság szempontjait. Ha egy alkatrészt például ellep a ragasztóanyag, és órákba telik szétszerelni, az megnehezíti a javítást, az újrahasznosítást pedig lehetetlenné is teheti. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a választott márka biztosítja-e a vásárlóinak az egyszerű hozzáférést azokhoz a forrásokhoz, cserealkatrészekhez és támogatáshoz, amelyre szükségük lehet, ha maguk szeretnék megjavítani az eszközeiket.

A Dell a felhasználók rendelkezésére bocsát olyan útmutatókat és letölthető anyagokat, amelyek segítik a termékek élettartamának növelését. Az online elérhető alkatrészlistáknak köszönhetően az ügyfelek maguk is megrendelhetik a javításhoz szükséges tartozékokat, sőt, a cég még egy AR-alkalmazást is kifejlesztett, ami közel 100 termék alkatrész cseréjéhez nyújt részletes útmutatást olyan esetekre, amikor a problémával az ügyfél maga is meg tud birkózni.

A gépek persze nem használhatók a végtelenségig, évek után eljöhet az a pont, amikor az eszköz teljesítménye már nem elég a legújabb alkalmazásokhoz vagy játékokhoz és váltani kell. Ilyenkor viszont fontos utánanézni, hogy az új modell bővíthető-e újabb komponensekkel (memória, tárhely, grafikus vezérlő, processzor), hogy a jövőben rendszeresen kitolható legyen az élettartam.

Gépváltás esetén érdemes lehet elgondolkodni egy felújított laptop vásárlásán is. Ha ugyanis ez hivatalos felújítási programon keresztül történik, akkor nem kell aggódni a minőség miatt, ráadásul a garancia nemcsak magát az eszközt, de a rajta tárolt tartalmakat is óvja.

Ha mégis új gép kerül a kosárba, fontos lehet ellenőrizni, hogy miből készült a választott modell. Ma már számos olyan anyag áll rendelkezésre, ami újrahasznosítható, felhasználható új laptopok gyártásához. Az olyan újrahasznosított és megújuló anyagokból, mint a papíriparból átforgatott faalapú bioműanyag, a visszanyert szénszál, az újrahasznosított műanyag és a ricinusolajból készült új, bioalapú gumitappancsok mind-mind felhasználhatóak újabb fenntartható laptopok gyártásához.

2019-ben minden, az Európai Unióban élő ember 34,4 kg műanyag hulladékot termelt, ennek csökkentése érdekében fontos szempont, hogy új eszköz vásárlása esetén mennyire fenntartható az eszköz csomagolása. Érdemes ellenőrizni, hogy a gyártó cég használ-e hungarocellt vagy olyan más csomagolóanyagot, amit nehéz vagy lehetetlen újrahasznosítani. Sok vállalat használ újrahasznosított műanyagot és természetes anyagokat, például bambuszt a fenntarthatóbb csomagolás érdekében.

Mi a helyzet a fogyasztással?

Emellett az sem mindegy, mennyire energiagazdaságos az új laptopunk. A széles körben használt háztartási eszközök áramfogyasztása még készenléti állapotban is kiteheti a lakossági fogyasztás mintegy 10 százalékát, ami egyes számítások szerint akár 10 százalékkal megdobhatja a villanyszámlát. Az ilyen feleslegesen fogyasztó eszközök között ott vannak a számítógépek is, szóval használaton kívül érdemes teljesen kikapcsolni a laptopot – még a készenléti fény is áramot használ!

Az energiagazdaságos eszközök kiválasztásához szerencsére már rendelkezésre állnak szabványok, ilyen az EPEAT minősítőrendszer (Electronic Product Environmental Assessment Tool, a Green Electronics Council környezetvédelmi minősítőrendszere) is, amivel felmérhető, hogy adott eszköz milyen környezeti hatással bír az életciklusa során. A Dell Vostro 15 3000 laptop például megkapta az EPEAT ezüst (silver) minősítését, tehát a környezetet kevésbé terhelő megoldások közé tartozik.

Mivel a legkisebb is számít, így a laptop túltöltését is érdemes elkerülni. Ha a feltöltődést követően azonnal kihúzzuk a konnektorból, nemcsak áramot takarítunk meg, de az akkumulátor élettartamát is növeljük. A számítógép energiagazdálkodási beállításaival is csökkenthetjük az energiafelhasználást, és növelhetjük az aksi üzemidejét. Optimalizálható a billentyűzet háttérvilágítása vagy a képernyő fényereje, és más beállításokat is úgy alakíthatók, hogy növelni tudjuk az üzemidőt.

Sok múlik a használaton!

A fenntarthatóság segíti az is, ha megóvjuk a laptopot, hiszen kis odafigyeléssel a lehető leghosszabbra nyújtod az élettartamát. Ez alatt persze nem csak azt kell érteni, hogy fizikailag vigyázunk rá: fontos rendszeresen frissíteni a szoftvereket, optimalizálni a számítógép hatékonyságát és elkerülni a vírusokat. Sokat segít még, ha – a fentieket figyelembe véve– megfelelően bánunk az akkumulátorral, és az is rengeteget számít, mennyire tartjuk tisztán a gépet.

Kicsit visszatérve a szoftverekhez: ezek hozzájárulnak, hogy az energiagazdaságos laptop pont úgy fusson, mint új korában. A Dell fejlesztése, a SupportAssist például egy olyan intelligens technológia, amely eltávolítja a vírusokat, jelzi az esetleges problémákat, optimalizálja a beállításokat, és értesítést küld, ha vannak elérhető frissítések. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a laptop tovább maradjon jó állapotban, és csak később kelljen lecserélni, felújítani vagy újrahasznosítani.