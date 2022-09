Betiltják az újabb iPhone-ok eladását Brazíliában

Brazília kormánya 2,34 millió dolláros (951 millió forintos) bírságot szabott ki az Apple-re, amiért az nem szolgáltat töltőt a fogyasztóknak az iPhone 12 és az annál újabb mobilok csomagjában. Az igazságügyi minisztérium tisztviselői szerint a cupertinói vállalat hiányos terméket ad el a vásárlóknak, ami szándékos diszkriminatív gyakorlatnak minősül – írja a Reuters.

Emellett közölték, az iPhone12 és az annál újabb modellek nem kerülhetnek kereskedelmi forgalomba, valamint nem lesznek jegyzett készülékek a Nemzeti Távközlési Ügynökségnél (Anatel). Az Apple fellebbezni kíván a döntés ellen. Mint azt a Bloombergnek elküldött közleményükben jelezték, „Brazíliában már több bírósági döntést is nyertek ebben a témában, és biztosak benne, hogy ügyfeleik tisztában vannak a különböző lehetőségekkel, amelyekkel tölthetik és csatlakoztathatják készülékeiket”. Egyúttal kijelentették:

A hálózati adapterek jelentették a legnagyobb cink- és műanyagfelhasználásunkat: azok dobozból való kivonása után több mint 2 millió tonnával sikerült csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást, ami évente 500 ezer autó utakról történő kivonásának felel meg.

A döntésről szóló hírek kellemetlen pillanatban találták meg a vállalatot, ugyanis éppen szeptember 7-ére ütemezték be a Far Out elnevezésű programjukat, ahol lerántják a leplet az iPhone új, 14-es szériájáról.

Ugyan az amerikai vállalat korábban és most is azt állítja, hogy a környezetvédelem miatt nem ad már töltőt a telefonhoz, az ország fogyasztóvédelmi ügynöksége, a SENACON (Nemzeti Fogyasztói Titkárság) ezt nem tekinti valós érvnek. Ezentúl a fogyasztóvédelmi hatóság kijelentette:

ha ennyire fontos a bolygó sorsa a cég számára, inkább váltsanak USB-C kábelekre és töltőkre.

Erre egyébként Európában is rá fogják kényszeríteni az Apple-t, ugyanis az Európai Parlament és az Európai Unió Tanács döntéshozói júniusban elfogadtak egy jogszabályt, amelynek értelmében 2024 őszétől az összes EU-ban értékesített okostelefont – beleértve az iPhone-t is – univerzális USB-C porttal kell ellátni. Az egységes töltési megoldást megállapító ideiglenes egyezség célja, hogy fenntarthatóbbá tegyék a termékeket, csökkentsék az elektronikai hulladék mennyiségét, valamint megkönnyítsék a fogyasztók életét.

Nem ez az első alkalom, hogy Brazíliában bírságot kap az Apple: korábban a brazil Sao Paulo államban közel 2 millió dollárra (813 millió forintra) büntették az Apple-t, amiért a modern iPhone-okhoz már nem mellékelt töltőt, ami az állambéli hivatal szerint a fogyasztóvédelmi törvénykönyv megsértésével egyenlő. Ráadásul az Apple már egy 2022-es pert is elvesztett az országban, miután egy vásárló, aki nem kapott töltőt, beperelte a vállalatot. A vállalat 2020 óta nem ad EarPods fülhallgatót és hálózati adaptert a készülékeihez, magatartását pedig azóta számos vállalat követte.