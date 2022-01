PC-n is hatalmas durranás a God of War

A Horizon: Zero Dawn és a Days Gone után egy újabb PS4-es nagyágyú költözött át a Sony gépéről PC-re, ráadásul Aloy és Deacon kalandjaival szemben Kratos végtagamputálós kálváriája egy közel tökéletes átirattal mutatja be nekünk, hogy miért érdemelte ki több helyen az „Év játéka” címet.

Kratos, az elátkozott spártai harcos az eredeti God of War-trilógia végére annak rendje és módja szerint mindenkin bosszút állt, aki csak egy kicsit is tehetett hányatott sorsáról. A PlayStation második és harmadik generációján átívelő történetet végigjátszva szó szerint kivéreztettük a görög mitológia szinte teljes istenfelhozatalát, így a széria – bár később kiegészült egy előzményjátékkal – ötéves pihenőre vonult, hogy 2018-ban megújult játékmenettel, egy érettebb Kratosszal és egy komoly érzelmi töltetű történettel térjen vissza, ezúttal a skandináv mitológiát véve alapul.

Akik úgy döntenek, hogy közel négy évvel az eredeti megjelenés után PC-n pótolnák a kalandot, azoknak jó hír, hogy pontosan ugyanazt a játékélményt kapják, mint a konzolokon, csak a program számítógépeken simábban fut, grafikailag pedig többet nyújt, mint a playstationös verzió.

Vérgőzös kalandtúra

A játék története Kratost és fiát, Atreust követi, amint egy látszólag egyszerű küldetésre indulnak, hogy szétszórják a főhős feleségének hamvait a kilenc birodalom legmagasabb csúcsán. Ezt maga Faye kérte halála előtt, így az apa-fia duó életét és testi épségét kockáztatva teljesíti a számukra fontos nő utolsó kívánságát. A sztori elején Kratos és Atreus a vérszerinti kapcsolat ellenére is idegenek egymás számára, de a közös cél és a folytonos slamasztikák összehozzák őket. Bár ez határozottan lassan megy végbe, de még a legkisebb változás is megéri a várakozást.

A történet természetesen semmit nem változott az eredeti megjelenés óta, így az újoncok ugyanazt a nagyszerű utazást kapják, amiről 2018-ban mi is áradoztunk, a visszatérő játékosok pedig újra átélhetik azt egy – remélhetőleg – erősebb platformon, a beállításoktól függően. Utóbbi kikötést fontos észben tartani, amikor a játék PC-s specifikációit és követelményeit nézzük.

Északi szépség

A God of War az elmúlt évek egyik legszebb játéka, de ennek négy év elteltével is ára van, így mérsékelt elvárásokkal kell leülni elé, ha a futtatásra szánt számítógépben nem a legújabb hardverek vannak. A játék Ultra beállításokon történő futtatásához legalább NVIDIA RTX 2080 vagy AMD RX 6800 XT grafikus kártya szükséges, és azoknak, akiknek a PC-s funkciók teljes skálája elérhető, a program NVIDIA Reflex és DLSS támogatást is kínál, hogy a grafikai fejlesztések mellett a korlátlan képkockasebességet is látványosan kihasználhassák.

Ehhez jönnek még az elképesztő fényeffektusok dinamikus árnyékokkal, a felületek részletes tükröződésével, és olyan változatos látványvilággal, aminek az együttes hatása szinte minden PC-s játékost képek készítésére fog ösztökélni. Ebből a változatból se maradt ki a fotómód, így mindenki szabadjára engedheti magából a digitális fotóművészt, akár még az átvezetők alatt is!

Az NVIDIA Reflex technológia minimalizálja a késleltetést, ez tovább javítja az amúgy is kiváló harcokat, sokkal könnyebbé téve, hogy azonnal bármilyen mozdulatot végre tudjunk hajtani, beleértve az utolsó másodperces hárításokat, kitéréseket vagy Kratos széles kombóválasztékának bármely mozdulatát. Na, nem mintha ez a technológia nagyban megváltoztatná az amúgy is parádés harcokat, vagy újdonsült képességeket biztosítana, de mindenképpen növeli az esélyeket olyan helyzetekben, mikor minden szögből érkezhetnek támadások.

Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy maximális beállítások mellett tudtuk futtatni a God of Wart, olyan funkciókkal, amik akár a 4K-s vizuális megjelenítést is lehetővé teszik 60 képkocka/másodperces képfrissítés mellett. Azzal ugyanakkor érdemes tisztában lenni, hogy a játékhoz ajánlott hardverspecifikációk mellett csak 1080p/30 fps érhető el (ez volt a natív PS4-es beállítás), ami a PC-s játékos számára csalódást okozhat. Bár így is impozáns látvány érhető el, de a valódi „PC-s God of War-élményt” a High vagy annál magasabb beállítások biztosítják.

Folytatása következik

A PC-specifikus fejlesztéseken túl újdonságokat nem ad a God of War. A lényeg változatlan: a játék még mindig kiváló, minden értelemben, a történettől és a játékmenettől kezdve a látványon át a hangzásig. Kratos legújabb kalandja már négy évvel ezelőtt sem reformálta meg az akció-kalandjátékok műfaját, de egy közel tökéletesre csiszolt, 20–30 órás szórakozást biztosított (ráadásul magyar felirattal), és azóta is tűkön ülve várjuk a remélhetőleg még idén érkező folytatását. A God of War a PS-tulajdonosok számára már a 2018-as megjelenésekor kötelező volt, és most azok számára is, akiknek van PC-jük, de még nem volt lehetőségük kipróbálni.

Szerző: Láving Dániel

A God of War PC-s változata január 14-én jelent meg, a Steam és az Epic Game Store digitális áruházakban.