PC-re is megjelenik 2018 legjobb játéka

A Sony égisze alá tartozó Insomniac Games 2018-ban az év egyik, ha nem legjobb játékát tette le az asztalra a Marvel’s Spider-Mannal, ezt pedig mi sem jelzi jobban, mint az azóta eladott, PS-exkluzív játéktól elképesztően magas 33 milliós példányszám. A játék megjelenése előtt ugyan még büszkén tweetelte a kiadó, hogy Pókember-játék sosem nem fog megjelenni PC-n és Xbox-on, most azonban a Sony bejelentette, hogy a Spider-Man Remastered 2022. augusztus 12-én, a Spider-Man: Miles Morales pedig ősszel debütál a számítógépeken.

A Remastered játékhoz már egy rövid kedvcsináló is érkezett, ami alapján egyelőre úgy tűnik, hogy a rajongóknak nem lehet oka a panaszra. A játékélmény kapcsán is van ok bizakodásra, miután a Sony tavaly nyáron megvásárolta a Nixxes stúdiót, amely a játékok PC-s portolásáról ismert. A játék tartalmazni fogja a teljes fő történetet és annak folytatását a Marvel’s Spider-Man: The City that Never Sleeps DLC-ben. Emellett az Insomniac közölte, további három kiegészítő Peter Parker-fejezet, valamint egyéb küldetések és kihívások is helyet kapnak majd a játékban.

A Sony PC-n történő terjeszkedéséről egyébként már korábban is lehetett hallani, a Verge már azt írja, a japán vállalat jelenlegi tervei szerint 2025-re a játékaik felét szeretnék PC-re és telefonokra is eljuttatni. Az utóbbi években több nagy cím is debütált már PC-n a Sony-tól, mint a Death Stranding, a Horizon Zero Dawn, a Days Gone, vagy a God of War, míg az év hátralévő részében két Uncharted játék felújított verziója is várhatóan játszható lesz PC-n.