Telefonszolgáltatást építene ki az űrben Elon Musk

Még mindig folyik szakértők között a vita, hogy mennyire szerencsés a SpaceX apró műholdjaival elárasztani a geostacionárius pályát, Elon Musk azonban már most tovább gondolkodik: az eszközök segítségével egy olcsóbb, a harmadik világbeli országok számára is elérhető telefonszolgáltatást akar kiépíteni. Musk már be is adta a petíciót az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottsághoz az ötletre – írja a Futurism.

A hálózat a már létező helyi hálózatokat erősítené olyan területeken, ahol ma még nagyon alacsony minőségű a telefonos szolgáltatás.

A SpaceX VoIP szolgáltatást is kiépítene: az internetprotokoll feletti hangátvitel – elterjedt nevén VoIP, Voice over IP vagy IP-telefónia – a távközlés egy olyan formája, ahol a beszélgetés nem a hagyományos telefonhálózaton, hanem az interneten vagy más, szintén IP-alapú adathálózaton folyik.

Musk ezen kívül az USA-ban is támogatná az alacsony jövedelmű háztartásokat: a Lifeline program keretein belül olcsóbban adná nekik a Starlink által nyújtott szolgáltatásokat.