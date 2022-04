Finnország nyerte a NATO kiberbiztonsági játékát

Mi is beszámoltunk róla, hogy elindult a valós kibertámadást szimuláló Locked Shields játék, most pedig a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválósági Központja (NATO CCDCOE) ki is hirdette a nyertest: idén Finnország volt a legsikeresebb.

30 NATO tagállam szakértői vettek részt a szimulációban, ami leginkább egy kiberháborús játékra hasonlít: a szakembereknek együtt kell működniük, hogy visszaverjenek egy kibertámadást a kitalált Berylia nevű ország ellen.

Kapcsolódó Kiberháborús játékot játszik a NATO, hogy felkészüljön egy valódi támadásra A szakembereknek együtt kell működniük, hogy visszaverjenek egy kibertámadást a kitalált Berylia nevű ország ellen.

A résztvevők kék és piros csapatba szerveződnek, a kék védekezik, a piros pedig támad. A tavalyi nyertes Svédország lett, idén a második helyet Lengyelország és Litvánia csapata, a harmadikat pedig Grúzia és Észtország vitte el.