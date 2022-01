Jelszavak szivárogtak ki a legnépszerűbb filmfeliratos oldalról

Ismeretlen elkövetők megtámadták a legnépszerűbb feliratos oldalt, az OpenSubTitles-t – írja a Fossbytes. Az oldal adminisztrátorával tavaly augusztusban vette fel a kapcsolatot egy hacker a Telegramon keresztül, ahol arról tájékoztatta őt, hogy hozzáférést szerzett a felhasználók adataihoz.

Az üzemeltető elmondása szerint amikor még elindult a felület 2006-ban, nem sok lövésük volt az adatvédelemről és a biztonságról, ezért maradtak olyan biztonsági rések a rendszerben, amiken keresztül a támadók elszipkázták a felhasználóneveket, jelszavakat és emaileket, de szerencsére bankkártya-adatokat nem, mivel azokat másik platformon tárolták. Úgy tűnik, hogy ezen felül IP-címek és tartózkodási helyek is érintettek. A becslések szerint hétmillió netezőt érint az ügy, azóta pedig már befoltozták a rendszer sebezhetőségeit.

Az események fényében akik korábban rendszeresen töltöttek le feliratokat az oldalról és fiókot is készítettek, jobb ha megváltoztatják a jelszavukat, főleg ha azt szeretik több helyen is használni. Többek közt ez az egyik oka annak, hogy a szakértők nem javasolják a jelszavak újrahasznosítását.

A Have I Been Pwned adatbázisába egyébként már bekerültek az érintett e-mail címek, így mi is könnyedén ellenőrizhetjük, hogy a feliratos oldal támadói karmába kerültek-e az adataink.