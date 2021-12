Ezért vont le pénzt az OTP sokaknál karácsonykor

Sokan figyelhettek fel arra karácsonykor, hogy az OTP Bank pénzt vont le a számlájukról. Egy ügyfél a Telexnek számolt be arról, hogy a bank levont tőle 41 ezer forintot, pedig nem is használta a kártyáját. A bankkal folytatott telefonbeszélgetés során aztán kiderült, hogy másokat is érintett a levonás – többen is telefonon érdeklődtek az OTP-nél a levonás okáról.

Kiderült továbbá, hogy a bank egy augusztusi bevásárlását összegét vonta le a lapnak nyilatkozó olvasótól. Nyáron erre nem került sor, és a többi ügyfélnél is olyan tranzakciókat hajtottak végre az ünnep alatt, amelyek egy hiba folytán feldolgozatlanul maradtak.

Technikai hiba miatt egyes korábbi tranzakciókat csak később számolta el az egyik rendszerünk. Az érintett ügyfeleket tájékoztattuk a hibáról és elnézést kértünk érte

– reagált az OTP Bank a Telexnek a levonásos esetekkel kapcsolatos kérdésekre, hozzátéve, hogy a technikai hibát időközben kijavították és az ügyfelek a számlatörténetben ellenőrizhetik, hogy valóban csak egyszer vonták le a korábban ki nem fizetett összegeket.