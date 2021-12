Ezekre a mobilokra pörögtek idén a magyarok

Magyar játék is felkerült a Google éves toplistájára

A Google minden év végén nyilvánosságra hozza, melyek voltak keresőjében a világszerte legfelkapottabb témák, vagyis, hogy a korábbi évhez képest mely keresőszavak kerültek a leginkább előtérbe, korrajzot adva így az adott évről. A Year in Search oldalon a magyar és globális listák mellett a világ számos országának idei eredményei is megtekinthetők, ahol utánanézhetünk egyes szavaknak és szűrhetünk évenként is.

A keresőcég számos kategóriában mutatja meg, mik voltak a legérdekesebb kulcsszavak, lebontva azokat többek közt diétákra, sportolókra, sorozatokra, mobilokra. Külön toplista van a mobiltelefonos találatoknak is, ami az idén az alábbiként alakult:

iPhone 13 iPhone 12 Huawei nova 9 Samsung Galaxy S21 iPhone 12 mini iPhone 13 Pro Max JBL Charge 5 Xiaomi Redmi Note 10

Ez érdekelte a magyarokat

A magyarországi abszolút lista élén nem meglepő módon az év legtöbbeket érdeklő sporteseményei, a Labdarúgó-Európa-bajnokság és az idei nyári olimpiai játékok szerepelnek. A koronavírus-járványhoz kapcsolódó böngészés továbbra is meghatározó, az egyes vakcinák, valamint az oltással kapcsolatos egyéb keresőkifejezések kerültek a legfelkapottabbak közé.

A sorozatok listáján mind külföldi (Squid Game, Bridgerton), mind hazai gyártásúak (Keresztanyu, Doktor Balaton) megtalálhatók. Tévéműsorok körében a Sztárban sztár leszek!, az Exatlon Hungary és az X-Faktor járnak az élen, receptek között pedig a fánk, a birsalmasajt és a bodzaszörp elkészítési módjára kerestek rá a legtöbben az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

A sportolók közül Christian Eriksen, Szilágyi Áron és Szalai Ádám kerültek az idén fókuszba a Google keresések között.