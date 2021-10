Jobban fogy az asztali PC, mint tavaly ilyenkor

Szokatlan trendeket lehetett megfigyelni az asztali PC-k értékesítésében szeptember első négy hetében, a tanév első heteiben: jelentősen több asztali gép talált gazdára mind az eMAG-nál, mind az Extreme Digitalnál, mint tavaly ilyenkor, és jelentősen nőtt az Apple-gépek forgalma is.

Szeptemberben az eMAG-nál 190 százalékkal, az Extreme Digitalnál pedig 65 százalékkal több asztali számítógép fogyott,

mint a tavalyi év azonos időszakában. Egész évre vetítve a laptopok ugyan népszerűbbek mindkét kereskedő esetében, de az asztali gépeknél tapasztalható fellendülés olyan szempontból érthető, hogy azonos árért egy asztali PC-ből nagyobb teljesítményűt lehet vásárolni, amik továbbra is jó választásnak bizonyulnak, különösen olyan számításigényes felhasználás esetén, mint a videójáték, vagy a grafikai és videószerkesztés.

Bár a back-to-school szezon fontos heteiben eladott asztali gépek döntő többsége általában Windows operációs rendszert használ, vagy annak a használatára előkészített konfiguráció, idén szeptemberben az Apple-gépek népszerűsége sokat javult: míg tavaly ilyenkor az eMAG-nál egyetlen ilyen gép sem szerepelt a top 10-ben, idén szeptemberben három kompakt méretű, M1 processzoros Apple Mac mini modell is képviselteti magát. Az Apple termékei egyébként a vizsgált időszakban a termékkategória csaknem ötödét generálták.

Az áruházak vásárlóközönsége közti különbséget jól mutatja, hogy az Extreme Digitalnál inkább a jóval drágább Apple iMac típusokat keresték, ezekből három különböző modell is bekerült a top 5-be szeptember első négy hetében, ugyanakkor ebben az időszakban ennél a kereskedőnél is egy mini asztali gép, az Asus Vivomini PN50 fogyott a legjobban. Az Apple-gépek viszont így is a forgalom csaknem felét generálták az Extreme Digitalnál az iskolakezdés első heteiben.

A tanév első heteiben az eMAG-nál a Dell, az Extreme Digitalnál az Asus adta el a legtöbb asztali PC-t, a bruttó eladási átlagár az előbbi márka esetében 230 ezer forint, az utóbbi esetben 220 ezer forint körül alakult. Az Apple számítógépeit csak operációs rendszerrel együtt lehet megvenni, míg a többi asztali PC-nek 15-20 százalékát kérik Windowszal együtt.