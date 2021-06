Jókora büntetést spórolt meg az eMag a GVH-nak tett vállalásaival, másfél millió vevő kap jóvátételt

Akár a héten megérkezhetnek az eMag vásárlóinak a 3000 forintos jóvátételi kuponok.

Lehidalt, amikor a szervizben közölték vele, nincs is 24 hónapos garancia a telefonjára

Várhatóan még ezen a héten kiküldi a 3000 forintos jóvátételi kuponokat az eMag azoknak a vevőknek, akik az utóbbi egy évben rendeltek tőlük – tudtuk meg a cégtől, amelyet nemrég elkaszált a Gazdasági Versenyhivatal. Mint arról korábban hírt adtunk, 200 millió forint büntetést kell fizetnie a legnagyobb magyarországi online kereskedőnek, és emellett 4 milliárd forint jóvátételt is vállalt, utóbbi része a kuponakció.

A GVH-tól megtudtuk, hogy a bírság összesen 1,6 milliárd forint lett volna, de 1,4 milliárd forintnyit lefaragtak ebből, tekintettel az eMag mintegy 4 milliárd forintos vállalásaira, amelyek részben a vásárlókat is kompenzálják. A milliárdos tétel jelzi, hogy komolynak ítélte a problémát a versenyhivatal, közlésük szerint a cég akciótartási gyakorlata tartósan tisztességtelen volt a fogyasztókkal szemben. Ez azt jelenti, hogy amikor akciózáskor megjelenítették az eredeti, „áthúzott” árat, akkor az olyan árat takart, amely csak alkalomszerűen, nagyon rövid időre érvényesült, nem pedig tartósan. Magyarul eltúlozták az akciókban a kedvezmény mértékét. Ez azért fordulhatott elő, mert nem alakítottak ki olyan belső szabályokat, hogy a kampányokban feltüntetett eredeti ár a termék tényleges, jellemző ára legyen.

A jóvátétel részleteiről kérdeztük a hatóságot és a céget, illetve arról, ki mit nyer a megállapodással.

Így vizsgálódott a GVH A versenyhatóság azt vizsgálta, hogy az egyes eMag-akciók feltételei, kedvezményrendszere, ár- és kedvezményfeltüntetési gyakorlata megfelelt-e a szakmai gondosság követelményének, és amennyiben nem, torzíthatta-e a fogyasztói magatartást. Az eMagot működtető vállalkozások hozzávetőlegesen 800 olyan kampányt szerveztek 2015 óta, melyben a partnerek is részt vehettek, a GVH vizsgálata így nem terjedhetett ki minden érintett akció minden termékére. Véletlenszerűen választottak ki kampányterméket, ügyelve arra, hogy legyen köztük jelentősen, közepesen és kevésbé érintett termékkategória is. Bekérték a részletes ártörténeti adatokat, és ezekből következtettek a webáruház általános akciózási gyakorlatára, amit az árfeltüntetés miatt tisztességtelennek minősített.

3000 forintos kupon a vásárlóknak

Az eMag egyik vállalása, hogy azoknak, akik az utóbbi egy évben náluk vásároltak, 3000 forintos online kupont küld. A kupon hat hónapon belül használható fel az eMagnál illetve a MarketPalce-partnereknél, minimum 10 ezer forint értékű, akár akciós, akár nem akciós termék vásárlása esetén. Vagyis a jóvátétel nem mindenkit fog kárpótolni, akit érinthetett a tisztességtelen akciózási gyakorlat.

Kupont azok kapnak, akik 2020. május 12. és 2021. május 12. között vásároltak az eMag platformján. Az érintettek a kuponkódot e-mailben fogják megkapni. Fontos még, hogy minden egyedi felhasználónak, aki az eMagtól, vagy a Marketplace partnerektől bármilyen értékben, bármilyen terméket vásárolt az elmúlt egy évben, csak egyetlen kupon jár, a vásárlások számától függetlenül.

A GVH eljáró versenytanácsa elismerte, hogy a reparáció részleges, mert bár a jogsértés több évig tartott, csak az utolsó 12 hónap vásárlói kaphatnak kuponkedvezményt. De több olyan szempontot is mérlegeltek, ami a vállalás elfogadása mellett szólt:

meglehetősen széles kört, mintegy másfél millió fogyasztót érinthet a kompenzáció.

A felajánlott kedvezmény számottevő, akár 30 százalékos megtakarítást jelenthet (10 ezer forintos vásárlás esetén).

A GKI felmérése szerint 2020-ban egy átlagos online vásárlás értéke 17 330 forint volt – ezzel számolva 17,3 százalékot nyerhet egy vásárló a kuponnal.

Az átlagos rendelési gyakoriság 15,5 alkalom/fő/év volt tavaly (GKI-felmérés) – ez alapján a kupon 6 hónapos felhasználási ideje elfogadható.

A korábbi vásárlási értékek eloszlása alapján nem irreális a 10 ezer forintos vásárlási elvárás. A fogyasztók jelentős része 10 ezer forint felett költ. Ráadásul a kedvezménnyel nem is kell majd ennyit fizetniük.

Ha azzal számolunk, hogy mind a mintegy másfél millió fogyasztó felhasználja a kupont, az 4,5 milliárd forintjába kerülhet az eMagnak (miközben legalább 15 milliárd forintos forgalmat generál nekik). A vállalás egyébként 3 millió eurós, azaz 1,08 milliárd forintos volt – ez az úgynevezett minimumvállalás. Ha ennél kevesebb kupont váltanának be a fogyasztók, akkor a különbözetet jótékony célra kell fordítania a cégnek.

Bruttó 130 milliárd forint feletti forgalma volt az eMagnak A GKI Digital adatai szerint 2020-ban 45 százalékkal nőtt az online kiskereskedelem forgalma. Tavaly a sikeresen kézbesített rendelések száma országosan megközelítette a 11,5 millió darabot. A forgalmi listát több mint bruttó 130 milliárd forintos online árbevétellel az immár közös magyar központú cégcsoportként működő eMAG-Extreme Digital vezette, második helyre a MediaMarkt online áruháza került, míg a harmadik helyen az Alza.hu végzett. A tizenöt legnagyobb hazai e-kereskedő együttes forgalma meghaladta tavaly a bruttó 380 milliárd forintot, ami a teljes online kiskereskedelmi piac 41 százalékát jelentette. Ezek szerint a teljes webáruházi forgalom több mint 926 milliárd forintot tett ki, és ennek 14 százalékát az eMag teljesítette.

A GVH arra is felhívja a figyelmet, hogy ha a vevő úgy véli, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt kárt szenvedett el, a kupon igénybevételétől függetlenül bírósági úton is felléphet a cégekkel szemben.

Új akciózási gyakorlat

Az eMag vállalta azt is, hogy jövőbeni leárazásainál mindig a megelőző 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár lesz a kiindulópont. Az akciós áraknál egyébként jelenleg nincs pontosan meghatározva, mihez képest kell nézni a leárazást, csak az, hogy az előtte huzamosabb ideig használt magasabb árból lehet kiindulni.

A vállalás a GVH szerint irányadó lehet más vállalkozások számára is, hogy vizsgálják felül árképzési, árfeltüntetési gyakorlatukat. Erre nemsokára szükség is lesz, mert 2022 májusától hatályba lép az az ITM-rendelet, amely szerint (néhány kivételtől eltekintve) az árcsökkentésnél a kiinduló ár az a legkisebb ár lehet, amennyiért legalább 30 napon belül árulták a terméket. Vagyis az eMAG vállalásával ennek az új előírásnak megy elébe. És nemcsak a saját értékesítéseire érvényesíti az új szabályt, hanem a platformon jelen lévő más eladóktól is elvárja ezt.

Magyar vállalkozások segítése

A cégcsoport harmadik vállalása nagyságrendileg 2,88 milliárd forint értékű. Többek között jutalék-csökkentéssel, oktatással, hirdetési felülettel és logisztikai szolgáltatásokkal támogatják partnereiket, segítik a a magyar vállalkozások online kereskedelmi jelenlétének erősítését. A vállalások külpiaci terjeszkedést is lehetővé tesznek, az eMag román és bolgár platformjain.

A vállalkozásfejlesztési vállalás kapcsán az eljáró versenytanács azt mérlegelte, hogy az mennyire járulhat hozzá a magyar vállalkozások elektronikus kereskedelemben játszott szerepének erősödéséhez, digitális versenyképességéhez. Úgy találták, hogy jelentősen. Az Európai Unió Digitális Gazdaság és Társadalom Index jelentése szerint a legtöbb magyar vállalat ma nem használja ki a digitális technológiák adta lehetőségeket, és csak kevesen értékesítenek online. Pedig a Covid19-válság utáni gazdasági fellendülés szempontjából – más faktorok mellett – ennek is különös jelentősége van.

A versenyhatóság szerint a vállalkozásösztönző vállalások egyszerűbbé és gazdaságosabbá teszik az eladóknak a megjelenést az eMag platformján. A partnerek száma így a jelenlegi 5 ezerről nem 10 ezerre, hanem 20 ezerre nőhet három éven belül, és emelkedhet a platformon jelen lévő magyar vállalkozások aránya is. A román és bolgár piaci megjelenéshez vállalt támogatás (fordítási szolgáltatás, ingyenes ügyfélszolgálat és a szállítás megszervezése) pedig azokat a területeket érinti leginkább, amelyek ma a legnagyobb gátat képezik.

A GVH kiemelte, a vállalással összefüggésben 51 új munkahely teremtését ígérték a vállalkozások, de ezen túl a piactéri partnereknél is várható pozitív foglalkoztatási hatás. A versenyhatóság szerint a fogyasztók számára az lehet a haszon, hogy bővülhet a választék, azaz több eladótól többféle terméket vásárolhatnak az eMAG-ról. Továbbá a szélesebb kínálat élénkítheti az eladók közötti versenyt is, ami alacsonyabb árakat és/vagy jobb minőséget eredményezhet.