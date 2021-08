Visszatér egy régi klasszikus

Ön is harcolhat a Soros-terv ellen a kétfarkúak új játékában

A Retro Games Ltd. egy YouTube-videóval jelentette be, hogy kiadja a szépmúltú Commodore Amiga 500 új, kicsinyített változatát THEA500 Mini néven. A játékgéphez egér és kontroller jár, illetve a modern kor kívánalmainak megfelelően USB-n keresztül billentyűzetet is lehet hozzá csatlakoztatni. Kínálni fog mentési funkciót, és a WHDLoad támogatásnak köszönhetően a felhasználók USB-n keresztül további programokat tölthetnek rá. A gépen 25 játékot lehet előretelepítve találni, ebből egyelőre tizenkét nevet árultak el:

Alien Breed 3D

Another World

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

Kick Off 2

Pinball Dreams

Simon The Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

The Chaos Engine

Worms: The Director’s Cut

Zool: Ninja Of The Nth Dimension

A THEA500 Mini valamikor 2022 elején válik kaphatóvá 129,99 eurós áron (kb. nettó 46 ezer forint).