Lemondott a Blizzard elnöke, női vezető érkezik

J. Allen Brack, a Blizzard stúdió elnöke beadta lemondását, ami az elmúlt hetekben kirobbant, szexuális zaklatásokkal összefüggő botrány legújabb mozzanata.

Brack 2019-ben érkezett Mike Morhaime helyére, előtte több mint egy évtizedet dolgozott a World of Warcraft vezető producereként. Helyére Jen Oneal és Mike Ybarra érkezik társelnökökként, akik együtt fogják átvenni az elnök-vezérigazgatói feladatokat. Oneal lesz a cég első olyan embere, aki nőként vezetői pozícióba kerül.

Az exelnök döntésében mindenbizonnyal szerepet játszhatott, hogy a Blizzard ellen indított per iratai szerint ő maga is tudott a cégnél uralkodó állapotokról és visszaélésekről, ám a kollégák jelzéseire nem adott megfelelő reakciókat és intézkedéseket.

