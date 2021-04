Nagyon bizarr jelenetet szúrtak ki a Google Térképen

Napjaink egyik leggyakrabban használt szolgáltatása és okostelefonos alkalmazása a Google Térkép, amit egyaránt használunk navigációra ha sétálunk, ha tömegközlekedünk, netán vezetünk. A térképszolgáltatás azon felül, hogy hasznos, rendszerint hallani vele kapcsolatos meglepő történetekről.

Élesszemű felhasználók most egy abszurd jelenetet szúrtak ki a Google Térképen: egy Oregon felett készült műholdas felvételen két sírhely látszódik, melyekben arccal felfelé fekszik egy-egy személy. Mivel mellettük nagy kupac föld is tornyosul, úgy tűnhet, hogy a lyukakat frissen ásták, ráadásul mindegyiket egyedi méretre szabva.

A neten felkapott fotóról azonban hamar kiderült, hogy nem az, aminek látszik. A The Express utánajárt a dolognak, és kiderült, hogy valójában egy művész házaspár előadásáról van szó. Az „Untitled (Graves)” performansz a chicagói Dutes Miller és Stan Shellabarger kollaborációja, ami a halandóság témáját boncolja. Mint látható a Google Térképen, a két fekvő test egymáshoz közelebbi karja mintha átnyúlna a föld alatt a másik felé, ezzel szemléltetve, hogy a halálukon túl is összekapaszkodnak. A művészek alkotásukat egy művészeti fesztiválon mutatták be, ahol emelőszerkezettel is készítettek felvételt a jelenetről.

Az viszont kérdéses, hogy került fel a Google Térképre.