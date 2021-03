Egy bokáig letolt nadrágú férfi a Google Maps új sztárja

Most mindenkit az izgat, vajon mit csinálhatott a felvétel készültekor.

Minden szükségletünket figyelembe véve kijelenthető, hogy a Google Maps az egyik legnélkülözhetetlenebb alkalmazásunk, ami mára sokak számára elengedhetetlen a tájékozódáshoz. De nem csak ezért jó, hanem azért is, mert ha valaki épp unatkozik (vagy épp karanténban ül), a gép előtt ülve is felfedezhet eddig ismeretlen tájakat és látnivalókat – és belefuthat igazán különös szerzetekbe is.

Időről időre valaki mindig talál a térképen valami értelmezhetetlen furcsaságot, most épp Hollandiában tűnt fel egy férfi bokáig letolt nadrágban.

A felvétel a holland Roosendaal városának közelében készült. Valaki épp a környéket pásztázta a Street View-n keresztül, amikor ráakadt, gyorsan fel is töltötte a Redditre, itt szúrta ki azt a Ladbible is.

Ahogy a felületen mindenkinek, neki is kitakarta az arcát a rendszer, de nem is a férfi kiléte izgatja az internet népét, sokkal inkább az, hogy vajon mit csinálhatott, amikor a felvétel készült róla. Eddig az a teória vezet, hogy a férfit a nagydolga közben kapták lencsevégre, ami a fenti fotó alapján nem elképzelhetetlen. Az mindenesetre meglepő lenne, ha maga az érintett állna elő, hogy mindezt megcáfolja.