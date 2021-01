A Galaxy Buds Pro a Samsung eddigi legjobb vezeték nélküli fülese

Január 29-én, a Galaxy S21 okostelefonokkal párhuzamosan kerül forgalomba a Samsung legújabb vezeték nélküli fülhallgatója, amit már a megjelenés előtt ki tudtunk próbálni. Cikkünkből kiderül, hogy mire képes a meglehetősen borsos árcédulával érkező eszköz.

A Samsung 2016-ban állt elő az első vezeték nélküli fülhallgatójával, ez volt az IconX, ami egy évvel később megélt egy második modellt, majd némi szünetet követően 2019-ben érkezett a Galaxy Buds, amit a Buds Plus és a Buds Live követett. Utóbbi az egyedi, bab alakú formájával hívta fel magára a figyelmet, de emellé normális hangzás és értékelhető zajszűrés is járt.

A sorozat legújabb tagja a Galaxy S21 telefonokkal párhuzamosan bemutatott Galaxy Buds Pro, ami frissített dizájnnal, továbbfejlesztett zajszűréssel és az új, hangészlelés nevű funkcióval igyekszik elcsábítani a vásárlókat, méghozzá minden korábbinál húzósabb, 90 ezer forintos áron.

Samsung Galaxy Buds Pro

Az alapokat tekintve a dél-koreai gyártó új vezeték nélküli fülhallgatója nem tartogat meglepetéseket: megkapta a tavaly nyáron bemutott Buds Live púderdobozra emlékeztető tokját, ami ezúttal is tölthető a dobozban található USB-C/USB-A kábel segítségével, de akár vezeték nélkül is. A Samsung zajszűréssel ötórányi zenehallgatást ígér, míg anélkül elméletileg nyolc órát biztosítanak az aksik, a tok pedig további 13 és 20 órányi energiát tud átadni.

A gyakorlatban ennél szerényebb eredményekre kell számítani: esetemben zajszűréssel valamivel több, mint négy és fél óra után merültek le a fülesek, míg a külvilág kizárását kikapcsolva hét óra negyven perc jött ki. Ez alapvetően nem rossz eredmény, viszont valamennyire jogos a szájhúzás, ha arra gondolunk, hogy a korábbi (és olcsóbb) Buds Plus ennél bizony többet tudott.

A külső a számomra kedves bab formát elhagyva visszatért a korábbi modelleket idéző dizájnhoz, de ezúttal élek nélküli, teljesen lekerekített külső felületet kapunk, méghozzá fényes burkolattal. Változott a hallójáratba becsúszó szárak kialakítása is, és tapasztalataim szerint ez a Samsung eddigi legjobb megoldása. A fülesek már az első alkalommal könnyedén a helyükre kerültek, és stabilan megpihentek. Nekem a harangokat sem kellett cserélgetnem a kényelemhez, de ha valakinek az alap páros nem jön be, a dobozban talál két másik méretet a szilikon kiegészítőkből.

A teszt során a Prót nem kellett igazgatnom, nem nyomta, nem szorította a hallójáratomat, és attól sem kellett tartanom, hogy kipottyannak a fülemből. Bár csak buszhoz szaladtam velük, de a fejrázós teszt alapján sporthoz is kiváló, már csak azért is, mert megfelelnek az IPX7 szabványnak, így az izzadság nem teszt kárt bennük – a zuhany alá viszont senki ne álljon be velük.

A fülhallgatók a dobozból kivéve azonnal használhatók (Samsung telefonok esetén a párosítás is majdnem automatikus), de a firmware frissítéshez és a funkciók kapcsolgatásához mindenképpen szükséges a Galaxy Wearable alkalmazás. A Buds Pro persze vezérelhető gesztusokkal is, a fülesek külső felülete továbbra is érintésérzékeny, viszont megmaradt ugyanaz a hibájuk, mint az összes korábbi verziónak. Túl érzékenyek, sokszor nem jól értelmezik a mozdulatainkat, és a fülesek mozgatása lehetetlen valamilyen parancs kiadása nélkül. Számomra negatívum volt az is, hogy a műveletek nem programozhatók kedvünk szerint, csak arra van befolyásunk, hogy a felületet nyomva tartva milyen művelet (zajcsökkentés, Bixby, hangerő) aktiválódjon.

Hangban nagy

Amire nem lehet panasz, az a hangzás – figyelembe véve, hogy nem audiofil felhasználóknak szánt eszközről beszélünk, hanem egy vezeték nélküli fülhallgatóról. A hangélményért összesen két meghajtó felel: egy 11 milliméteres mély- és egy 6,5 milliméteres magassugárzó.

Előbbi értelemszerűen a mély, míg az utóbbi a közép és magas tartományokért felel, a végeredmény pedig abszolút jónak mondható. Az énekhangok jól elkülönülve és kristálytisztán szólalnak meg, a basszus kellően erőteljes, és a hangszeres finomságok sem vesznek el a háttérben, torzulást egyszer sem tapasztaltam, a pop és rock számok pedig ugyanolyan telt hangzással és dinamikusan szólaltak meg, mint a nagyzenekarokkal felvett filmzenék. Összességében, hangminőség terén a Buds Pro valóban túlszárnyalja az elődeit, de még az Apple és a Huawei konkurens termékeit is.

Ugyanez nem igaz a zajszűrésre. Habár a fejlődés érezhető a Buds Live-hoz képest, de a Sony-féle WF-1000XM3 szintjét még nem érte el a gyártó. A Buds Pro nagyszerűen kioltja az olyan monoton alapzajokat, mint az irodai fűtés duruzsolása vagy éppen egy forgalmas útszakasz alapzaja, a metrón és a HÉV-en ki- és bekapcsolva is jól érzékelhető, hogy dolgoznak az algoritmusok a háttérben, de a magasabb tartományok (pl. a sínek zaja, a billentyűzetek kattogása, a beszéd) azért bőven eljutnak a fülünkbe. Zenehallgatás közben mindebből szerencsére jóval kevesebbet érzékelünk, de a füleseket bedugva,

csak a zajszűrést használva azért érződik, hogy a Samsungnak van még hova fejlődni ezen a területen.

Ide kapcsolódó érdekes új funkció a hangészlelés. Ezt a Galaxy Wearable alkalmazásban lehet bekapcsolni, és konkrétan arról van szó, hogy a füles érzékeli, ha beszélünk, és ilyenkor automatikusan átvált Környezet hangjai módba, azaz a zajszűrés ellentettjeként szépen felerősíti a külvilágot. A boltban a pénztárhoz érve teszteltem a lehetőséget, és az eladóra ráköszönve a Pro tényleg azonnal váltott, így nem kellett leállítanom (a háttérben elhalkuló) zenét, hogy gond nélkül tudjunk kommunikálni. A füles amúgy az általunk beállított ideig (5, 10, 15 másodperc) figyeli a környezetet, és ha a megszólalást követően ezen intervallumon belül nem hall beszédet, akkor minden visszaáll a normál kerékvágásba.

A hangészlelés meglepően jól működik, bár időbe telik, hogy a lejátszás leállítása helyet csak erre hagyatkozzunk. Érdemes továbbá megjegyezni, hogy a rendszer még nem tökéletes, hiszen olykor még egy erősebb torokköszörülést is beszédnek érzékel, és ilyenkor kicsit idegesítő a hosszú másodpercekig tartó várakozás, hogy újra rendesen élvezhessük a kedvenc zenéinket.

Egyéb okosságok

A Buds Pro a külvilágot érzékelő és szűrő technológiáknak hála headsetként is nagyszerűen funkcionál, még a tömegközlekedésen is simán tudtam vele telefonálni, anélkül, hogy bárki a hangminőségre panaszkodott volna. Emellett fontos tulajdonság, hogy a Samsung ökoszisztémán belül a fülesek egyszerre két eszközre is csatlakoztathatók.

Ennek köszönhetően ha épp egy tableten filmezünk, de közben megszólal a telefonunk, akkor a füles automatikusan átvált a mobilra, így fogadhatjuk is a hívást az érintésérzékeny felület kétszeri gyors megérintésével. Ha pedig végeztünk, akkor a Pro automatikusan visszavált a tabletre, és ott folytathatjuk a szórakozást, ahol abbahagytuk. Az egyetlen probléma az, hogy mindez csak akkor működik, ha mindkét csatlakoztatott eszközön az Android 11-el érkező One UI 3.1 fut, szóval a kompatibilis eszközök köre egyelőre meglehetősen szűk.

Az apróbb hiányosságokat leszámítva a Buds Pro abszolút jó benyomást tett rám, kétséget kizáróan ez a Samsung eddigi legjobb vezeték nélküli fülese,

de amellett nem lehet szó nélkül elmenni, hogy a gyártó ceruzája ezúttal nagyon vastagon fogott, mikor az árazásra került sor: itthon 90 000 forintot kell fizetni érte. Ez rengeteg pénz egy ilyen eszközért, még úgy is, hogy hangzás tekintetében tényleg remek fülhallgatót kapunk, jól működő funkciók kíséretében. A helyzet viszont az, hogy már ezen összeg feléért is kifejezetten jó, kevés kompromisszummal járó alternatívák érhetők el, és hasonlóan profi modellek is kaphatók jóval kevesebbért – elég csak a Huawei FreeBuds Pro modellre gondolni.

Ha viszont valakinek nem okoz problémát az ár, az nem fogja megbánni a Pro beszerzését, ráadásul ha január 29-ig megtörténik az előrendelés, akkor egy vezeték nélküli töltő is jár a füles mellé. Ha pedig valaki egy Galaxy S21 Ultra beszerzésén gondolkodik, annak a fülhallgatón már nem kell agyalnia: előrendelésnél az új csúcsmobil mellé ez a kiegészítő az egyik ajándék.