A mesterséges intelligencia a Hold felfedezését is segítheti

Január 11-én vette kezdetét a 2021-es CES kütyüexpó, aminek keretében rengeteg vállalat mutatja be a legújabb termékeit és fejlesztéseit. A Bosch az utóbbi kategóriát erősíti és ezúttal olyan technológiákat vonultattak fel, amik intelligens és klímabarát megoldásokat kínálnak az egészségvédelem, az otthonok, az ipar és a mobilitás területén.

A cég újdonságai között szerepel például a világ első, a testen és a fülön viselhető okoseszközök számára fejlesztett, öntanuló, mesterségesintelligencia-alapú érzékelője, amiveltestre szabható az edzéskövetés. A mesterséges intelligencia ez esetben az érzékelőn fut, így edzés közben nincs szükség internetkapcsolatra, ez pedig növeli az energiahatékonyságot és az adatbiztonságot is. A vállalat másik új érzékelője pedig többek között a levegő minőségét és a relatív páratartalmat is méri, vagyis megmutatja a levegő aeroszolkoncentrációját. Ez olyan adat, amely a koronavírus elleni küzdelem során különösen fontos manapság.

A vírus elleni küzdelmet segítik a Bosch biztonsági kamerái is, amik a mesterséges intelligenciának köszönhetően számos ügyfélspecifikus alkalmazást kínálnak. Egy új kamerarendszer például integrált intelligens videóelemzéssel, érintés nélkül, anonim módon és legfeljebb fél fok eltéréssel méri a testhőmérsékletet. Ezek a kamerák a Bosch Security and Safety Things start-up vállalkozásának nyílt kameraplatformjához fejlesztett szoftveres megoldás segítségével – az aktuális koronavírus-szabályozásnak megfelelően – ellenőrizni tudják az üzletek eladóterében egyszerre tartózkodó személyek számát. Szintén most debütál a vállalat új hordozható hemoglobinmérő eszköze, ami ujjszkenneléssel állapítja meg a vérszegénységet.

Ez a készülék azokban a régiókban lehet különösen hasznos, ahol az orvosi ellátás gondot jelenthet. A mesterséges intelligenciával rendelkező hemoglobin-monitor 30 másodpercen belül ad eredményt, laborvizsgálat és vérvétel nélkül.

A Bosch Vivalytic koronavírus PCR-tesztje szintén jó példa arra, hogyan segíti az innovatív technológia az egészségügyet. A készülék gyors eredményt ad: a laboratóriumok, orvosi rendelők, idősotthonok és kórházak egyidejűleg akár öt mintát is kiértékelhetnek, és a továbbfejlesztett szoftvernek köszönhetően a készülék kevesebb, mint 30 perc alatt megmutatja a koronavírus PCR-tesztjének pozitív eredményét. Az elemzőkészülékből és tesztkazettákból álló Vivalytic-rendszer a Bosch kutatás-fejlesztéssel foglalkozó mérnökeinek, a Bosch Healthcare Solutions szakértőinek és a Robert Bosch Kórház hosszú távú és kiváló együttműködésének eredménye.

Michael Bolle, a Bosch igazgatótanácsának tagja a CES-re időzített sajtótájékoztatón elmondta: „A Bosch mesterséges intelligenciával ötvözi a dolgok internetét (IoT) létrehozva az AIoT-t, hogy növelje az energiahatékonyságot és felvegye a küzdelmet koronavírussal.” A cég minden vezető AIoT-vállalattá kíván válni, és Bolle szerint ennek a legfontosabb előfeltétele a mesterséges intelligenciába vetett bizalom megteremtése. A vállalat éppen ezért etikai határvonalakat húzott a mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatban: belső etikai kódexük egyik alapelve, hogy a mesterségesintelligencia-alapú döntéseket mindig az emberek ellenőrzik.

A mesterségesintelligencia-alapú fejlesztések részeként a Bosch többek között hálózatba kapcsolja épületgépészeti és mobilitási termékeit, ezzel növelve a termelés energiahatékonyságát. Emellett a cég háztartások számára is kínál olyan rendszert, amely hőszivattyúval és napelem-rendszerrel kombinálva akár 60 százalékos elektromosáram-megtakarítást biztosít. Az elektromos gépjárművek tulajdonosai pedig olyan mobilitásalapú szolgáltatásokat érnek el, mint például az „akkumulátor a felhőben”, ami intelligens szoftverelemzés segítségével akár 20 százalékkal is mérsékelheti az akkumulátorok elhasználódását.

A mesterséges intelligencia viszont nemcsak a Földön, de az űrben és annak kutatásában is komoly szerephez jut. A A Bosch a tavalyi CES-en mutatta be a Nemzetközi Űrállomás (ISS) számára készített SoundSee mesterségesintelligencia-szenzorrendszerét, a cég új fejlesztése pedig a Hold felszínén zajló kutatásokat segíti.

A NASA Tipping Point projektjében a Bosch az Astrobotic és a WiBotic vállalatokkal, valamint a Washingtoni Egyetemmel közösen dolgozik egy olyan technológia fejlesztésén, ami kisebb robotok Holdon történő működését intelligens navigálással és vezeték nélküli töltéssel segíti. A Bosch Pittsburghben és a Szilícium-völgyben dolgozó kutatói a mesterségesintelligencia-alapú, intelligens adatelemzés és a vezeték nélküli hálózati megoldások szakterületein szerzett tapasztalataikkal vesznek részt a projektben, és a projektben szerzett ismereteiket a Bosch „földi” AIoT-megoldásainak további fejlesztésében is használják majd.