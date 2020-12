Itt a hűtő, ami UV-fénnyel fertőtleníti magát

Ez a füles egy töltéssel 6 óráig bírja, és még fertőtleníti is magát

Az LG a jövő januári (ezúttal virtuális) CES kütyüexpó keretén belül mutatja be az új InstaView Door-in-Door hűtőszekrényeit, amiknél a higiénia érdekében a beépített vízadagoló LG UVnano technológiával lett felszerelve. A vízadagolóban az UVnano óránként egyszer működésbe lép, és képes eltávolítani akár a baktériumok 99,99 százalékát a hűtőszekrény vízadagoló csapjáról. Az automatizált funkció persze bármikor aktiválható egyetlen gombnyomással is.

És nem ez a prémium kategóriás hűtők egyetlen újdonsága, hiszen az most debütáló InstaView modellek már a hangfelismerést is tudják. Többé nem kell bajlódni a hűtő ajtajának kinyitásával, ha éppen tele van mindkét kéz, hiszen már egyetlen hangparanccsal kinyithatók. A technológia emellett azt is lehetővé teszi, hogy a hűtőszekrény képernyőjére kérjük le az aznapi programunkat vagy azon ellenőrizzük a jég- és vízadagoló állapotát. Az Amazon Dash Replenishment funkcióval pedig a hűtő képes automatikusan megrendelni olyan fogyóeszközöket, mint például a vízszűrők, ha tulajdonos összekapcsolja Amazon-fiókját az LG ThinQ alkalmazással.

Az LG emellett tovább tökéletesítette az InstaView Door-in-Door technológiát is: ennek lényege, hogy a hűtő belseje láthatóvá válik, ha kettőt koppintunk a készülék ajtajának átlátszó üvegfelületén, a dupla ajtós megoldás pedig csökkenti a hideglevegő-veszteséget, hiszen nem kell a teljes ajtót kinyitni ahhoz, hogy kivegyük a leggyakrabban használt termékeket — ezek ugyanis betehetők a külön nyitható elülső ajtóba. A 2021-es modellek színezettüveg-ajtóvaé és rozsdamentes acél kialakítással érkeznek, ráadásul az üvegablak 23 százalékkal nagyobb, mint a korábbi modelleké, így még jobban látható a készülék belsejének tartalma.