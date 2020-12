Így nézhet ki a Samsung következő csúcsmobilja

Az már egyre biztosabb, hogy a Samsung a megszokottnál hamarabb leplezheti le a következő, S-szériás csúcsmobilját. A várhatóan 2021. január 21-én megmutatkozó Samsung Galaxy S21-ről eddig sokat nem tudni. Korábbi pletykák szerint az elnevezést az is indokolja, hogy a modell lényegében az S20 továbbfejlesztett verziója lesz és nem hoz különösebben nagy újításokat. A belsejébe a Snapdragon 875 lapkakészlet kerülhet, Európában pedig a hagyományoknak megfelelően Exynos chip. Szokásosan három variáns várható, a Galaxy S21 alapmodellen túl elérhető lesz Plus, valamint Ultra kiadás. Kamerák terén szintén 108 megapixeles főegység várható, de fejlettebb változatban.

A hírhedt szivárogtató, Evan Blass nemrég tett közzé egy – állítása szerint közeli forrásból származó – renderképet a csúcsmobilról, amit ugyan még nem kell hivatalosnak tekinteni, de szemlélteti, hogy a Galaxy S20-nál kicsit vastagabb kávákat, illetve panelba vájt kameralyukat is kap a telefon.

This is a real Galaxy S21, the bezel on both sides is larger than S20, but the chin is smaller than S20

via @evleaks pic.twitter.com/5LyFpWeiAE

— Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2020