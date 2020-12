Lehalt a Gmail, más Google szolgáltatások is akadoztak

Átmeneti hibát jelez a Gmail szolgáltatás, nem töltődik be a levelező. A Downdetector.com térképe szerint főleg az Egyesült Királyság és Európa területéről érkeztek panaszok, de érintettek az USA és India egyes részei is, eddig több mint tízezren küldtek visszajelzést. A britek közül többen írták, hogy más Google-szolgáltatásnál is tapasztaltak akadozást, nem tudtak bejelentkezni a Google Dokumentumokba, vagy éppen a kereső nem működött. Utóbbit egy kis ideig kollégánk is tapasztalta, illetve a Naptár és a Drive is rosszalkodik, ahogy a YouTube is elérhetetlen. Úgy tűnik, szinte majdnem minden Google-szolgáltatás érintett, rendellenes működés tapasztalható még a Play Áruház, a Stadia, a Hangouts, a Classroom és még a Pokémon Go (!!) esetében is. A Google egyelőre nem közölt semmit a szokatlanul kiterjedt leállással kapcsolatban.

Múlt héten a Facebook Messengerrel volt probléma, több órán nem tudtak egymásnak üzenni a felhasználók.