PC-re és iOS-re is érkezik a streamelős Xbox Game Pass

December 7-én Magyarországon is elérhetővé vált a Google Stadia, a keresőóriás azon szolgáltatása, amivel erősebb hardver nélkül, a felhőből streamelve játszható a legújabb videójátékok egy része. A jelek szerint a Google mögött a Microsoft sem akar lemaradni, hiszen az egyik legújabb bejelentésük szerint az androidos változat után 2021 tavaszán Windows 10-et futtató számítógépekre és iOS-es eszközökre is megérkezik azon funkció, ami lehetővé teszi, hogy az Xbox Game Pass alkalmazáson belül, letöltés és telepítés nélkül játszhassunk a szolgáltatás kínálatában elérhető száznál is több videójátékkal.

Ilyenkor a játék nem a saját hardverünkön fut, hanem egy távoli szerveren, a nálunk lévő eszköz kijelzőn csak az interneten keresztül érkező kép jelenik meg, de az irányítás a felhasználó kezében van. Ezen megoldás hatalmas előnye, hogy se játékra alkalmas PC, se konzol nem szükséges hozzá, csupán kellő sávszélességű, stabil internetkapcsolat.

Az Xbox Game Pass néhány hónappal ezelőttig csak Windows 10-et futtató számítógépekre és Xbox konzolokra volt elérhető, de mindkét esetben le kellett tölteni és telepíteni kellett az előfizetéses rendszer keretében elérhető játékokat. A platform idén ősszel lett elérhető Android operációs rendszert futtató mobileszközökön, és a havi 4200 forintos Xbox Game Pass Ultimate előfizetés birtokában streamelhetővé váltak a videójátékok. A mai bejelentés értelmében a Microsoft hónapokon belül újabb eszközökön teszi elérhetővé a funkciót, így végre nemcsak androidos kütyükön, de az Apple termékein és PC-n is streamelhetők lesznek az Xbox Game Pass keretében elérhető játékok, köztük az alábbi, a közeljövőben érkező címek.

Halo Infinite

Psychonauts 2

The Ascent

The Medium

The Gunk

Warhammer 40K: Darktide

Exomecha

Shredders

Scorn

Skatebird

Dead Static Drive

The Good Life

És ez még nem minden, hiszen amennyiben hinni lehet az Xbox üzletágért felelős Phil Spencernek, akkor az okostévéken futtatható, szintén streamelést biztosító Xbox Games Pass alkalmazás akár 12 hónapon belül megvalósulhat.