Így vehetjük fel a harcot korunk idegesítő ellenségével

Modern és összekapcsolt világunk velejárója a zajszennyezés, ami sokkal fontosabb téma, mint elsőre gondolnánk

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a zaj az egészségügyi problémák második legfontosabb környezeti oka, közvetlenül a légszennyezésután, mégis jóval kevesebbet beszélünk róla.

Ha túl sokáig élünk túl zajos környezetben, az kedvezőtlenül hat a szív- és érrendszerre, az anyagcsere-rendszerre, és hozzájárulhat a krónikus alvászavar kialakulásához.

Hihetetlen, de évente több tízezer korai halálesethez is köze van annak, ha folyamatos körülöttünk a hangos nyüzsgés.

De mi is a zaj? Erre magunk is könnyen és hamar tudunk válaszolni. A zaj különböző intenzitású és frekvenciájú hangok zavaró keveréke, olyan hullámok összessége, amelyek zavaróan és kellemetlenül hatnak ránk, testi és lelki betegségeket, a hallás károsodását idézhetik elő.Ilyenek a közlekedésből fakadó zajok, az építkezések, de még a kedvtelésként végzett szabadidős tevékenységeink is lehetnek zajosak. A zavaró hatás mértéke természetesen attól is függ, kinek mennyire érzékeny rá a füle, így közvetlenül nem mérhető.

Korunk luxusa: a csend

A hangerőt decibelben mérjük, így könnyebb egymáshoz viszonyítani az egyes zajokat is. 65 dB felett már zajszennyezésről beszélünk, ilyen zajszint jellemzi például az országutak közelében lévő lakóhelyeket. 85 dB felett már károsodhatnak a hallószervek is, ha huzamosabb ideig tesszük ki neki magunkat, ilyen lehet egy nagyon hangos koncert a hangfalak közelében, vagy a tényleg nagyon erős városi forgalom. Fizikai fájdalmat is érezhetünk már 120-130 dB-nél, ennyire durván egy tőlünk tíz méterre lévő vonat kürtje tud például hatni. 160 dB-nél pedig átszakad a dobhártya.

Az emberi hallásküszöb 0 dB. A rossz hírünk az, hogy teljesen zajmentes környezet valójában nem létezik, még egy nagyon csendes erdőben is 20 dB-es zajhatással lehet számolni. Ha túl zajosnak találnánk a környezetünket, akkor viszont tudunk tenni lépéseket.

A zaj csökkentését többféle úton érhetjük el: egyrészt a hangkibocsátást csökkenthetjük, vagy magát a zajterhelést korlátozhatjuk. Előbbi gyakorlatilag majdnem lehetetlen feladat, hiszen nem iktathatjuk ki az összes ablakunk előtt elhaladó autót, ezért kézenfekvőbb a zaj terjedésének korlátozása. Ha építészeti szempontból nézzük a dolgot, erre szolgálnak például a hangelnyelő útburkolatok, válaszfalak, hangtompító hatású anyagok, különféle zajvédő rétegek használata, a korszerű hangszigetelés. Azonban összességében kijelenthető, hogy a hatékony zajcsökkentés ezen útja kombinált és bonyolult megoldásokat követel. A zenei stúdiókban is nagy gondossággal építhető ki a remek szigetelés, egy saját lakás esetén is kompromisszumokat kell kötni.

Bízzzuk az algoritmusokra!

A hétköznapi emberek számára mégis az egyéni védőfelszerelések jelentik a legegyszerűbb védekezési módot. Legyen az füldugó, fültok, sisak, vagy egy fejlett technológiával felvértezett zajszűrős fül-, vagy fejhallgató.

A Huawei FreeBuds Pro például nem csak divatos kütyü, de arról is gondoskodik, hogy kizárhassuk a zavaró külvilágot. Az ízléses kialakítású fülhallgató intelligens zajszűrésre képes, tehát a mikrofonoknak hála a szoftver képes érzékelni, milyen környezetben vagyunk, és ennek megfelelően állítja az erősséget. Így kiszűri például egy iroda zsongását, az ősszel már rendszeresen bekapcsoló fűtés monoton zúgását, vagy az utca zaját.

