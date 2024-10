Napraforgótáblában találták meg a rendőrök a férfit, aki búcsúlevélben közölte, hogy öngyilkos lesz

Kedden délután érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy Tiszaújváros melletti településen élő férfi az autójával együtt eltűnt otthonról, de hagyott egy levelet, amiben leírta, hogy véget akar vetni az életének.

A rendőrök azonnal megkezdték a keresést, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletese egy korábbi telefonhívás alapján sikeresen be is tudta határolni azt a területet, amerre a férfi járhatott. Ezen információ birtokában a tiszaújvárosi rendőrök Oszlár külterületén megtalálták az eltűnt személy autóját. Ekkor a kutatás vezetője erre a területre irányította a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság szolgálatban lévő, mozgósítható állományát, továbbá a kutyás és a drónos egységet is értesítették.

Az Emődi Autópálya Alosztály állományába tartozó, drónt kezelő rendőrök rövid idő elteltével a drón kameráján keresztül egy napraforgótáblában felfedezték a keresett férfit, aki a földön hevert.

A rendőrök ez után néhány percen belül az eszméletlen férfihez értek, aki a karján ejtett sérülések miatt sok vért vesztett. Az egyik járőr elszorította a vérző kart, illetve nyomókötést tett a sebekre, miközben betakarták a férfit kihűlés megelőzése érdekében.

A Tevékenységirányítási Központ ezzel párhuzamosan értesítette a mentőszolgálatot, akik a helyszínre érkezve tovább folytatták a sérült ellátását, majd stabil egészségi állapotban kórházba szállították.