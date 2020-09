217 új emoji jön jövőre

Az emojik sorsáról döntő Unicode Consortium szervezet bejelentette, hogy jövőre 217 új hangulatjellel bővül az amúgy sem szűk kínálat iOS-es és androidos készülékeken egyaránt. 2021-ben többek közt három újfajta mosolygó arccal, két új szívvel is találkozhatunk, és a korábbinál változatosabb bőrszín-kombinációval bíró párok közül lehet majd választani. A Unicode ezzel folytatja az idén megkezdett utat, és a sokszínűséget próbálja reprezentálni, miután elérhetővé tette a transzneműek zászlóját, valamint kerekesszékes emojikat is.

Az új hangulatjelek 2021-ig nem lesznek használhatók, és többek közt a gyártóktól is függ, mikor implementálják billentyűzeteikbe az új grafikákat. A várható hangulatjelek böngészhető listája már elérhető az Emojipédián.

💫 217 new emojis have been approved for release in 2021. These include a face in clouds, heart on fire and mending heart https://t.co/XPd9meysuO pic.twitter.com/BNaSjUCRPp

— Emojipedia (@Emojipedia) September 18, 2020