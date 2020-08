Felejtsd el az otthoni irodát: utazz vele együtt! (x)

A kijárási korlátozások megszűntek, itt az idő tehát újra óvatosan kimozdulni vagy legalábbis kiszabadulni a lakásból. Jól megválasztott laptopokkal pedig sem a munkáról, sem a digitális szórakozásról nem kell eközben lemondanunk.

Tegye fel a kezét, akinek elege volt a tavasszal olyan sokáig húzódó karanténból! Aztán amikor elkezdtek lazulni a szabályok, akkor a kora nyári időjárás nehezítette meg, hogy kimozduljunk otthonról. Most viszont itt az idő egy kicsit kikapcsolódni, kimozdulni, akár csak a legközelebbi erdőig vagy tópartig. De persze a home office-ban megszoktuk a mindenre alkalmas asztali PC-t, vagy az erős, de nehézkes és nagy laptopot, munka után pedig a lapostévét – ezeket pedig mégsem vihetjük magunkkal. Miközben kimozdulunk a négy fal közül, az eddigi életünket sem szeretnénk hátra hagyni, a kirándulásokon is jól esik az embernek este egy film, vagy a tudat, hogy bármikor kényelmesen válaszolhat egy nagyon sürgős e-mailre. Mindezekre pedig ott van a könnyen „zsebre vágható” MateBook-sorozat, amelynek tagjai kis helyen is elférnek, pillekönnyűek, mégis bármilyen feladat esetén munkára foghatók.

Út közben, ha nem használod, észre sem veszed

A Huawei a jelek szerint pont a legjobbkor jelentkezett új laptopjaival. A MateBook 13 valamint a MateBook D 14 és D 15 ugyanis hardveres erőforrását és tudását tekintve kiválóan alkalmas komoly munkától a minőségi szórakoztatásig sokféle felhasználásra, viszont kialakítása minden más modellnél vonzóbbá teszi ezt a hármast azok számára, akik útra kelnének vagy „kitelepülnének”. Az új laptopok vékonyak és könnyűek, ezért meg sem érezzük őket egy hátizsákban, de attól sem kell tartani, hogy a sok cipeléstől és pakolástól, valamint a kültéri használattól bajuk esik, stílusos kialakításuk mellett ugyanis fontos szempont a fém burkolatuk, ez pedig jóval ellenállóbb, mint más eszközök vékony műanyag borítása.

A legnagyobb is csak a kijelző méretét tekintve számít nagynak, a 15,6 hüvelykes panellel szerelt MateBook D 15 mindössze 16,9 milliméter vastag és 1,53 kilót nyom. Őt követi a MateBook D 14, amely 14 hüvelykes és mindemellett 1,38 kilogramm, míg a legkisebb MateBook 13 még vékonyabb és könnyebb, lecsukva csupán 14,9 milliméter, tömege pedig 1,3 kilogramm.

Az üzemidővel kapcsolatban sem kell attól tartanunk, hogy képtelenek leszünk elszakadni a fali csatlakozótól. A MateBook D 14 és D 15 olyan töltővel érkezik, amely ugyan méretében megegyezik egy hagyományos mobiltöltővel, mégis 65W-os, ezért a zsebben is könnyen elférő aprósággal akár 30 perc alatt több mint a felét visszatölthetjük a teljesen lemerült laptopnak. A MateBook 13 pedig amilyen apró, olyan sokáig bírja, a 42Wh akkumulátorával akár azt is megtehetjük, hogy egyhuzamban 10 órán keresztül játszunk le full HD felbontású filmeket – ezzel a tengeren túlra is átérünk repülővel egyhuzamban. Itt is mobilos méretű töltőt kapunk, amellyel csupán 15 perc kell ahhoz, hogy két és fél órányi munkára elegendő energiát pumpáljunk a laptopba.

Frappáns apróság, hogy mindegyik modell töltője egyben mobil gyorstöltőként is használható, ráadásul a különválasztható USB-C kábelnek köszönhetően arra is jó, hogy adatokat másoljunk a MateBook és egy másik eszköz között.

Laptop, mobil, két jó barát

Ha már egyszer úgyis az életünk nagy részét egy PC monitora előtt, egy másik jelentős adagot pedig a mobil kis kijelzőjére tapadva éljük, miért gondolunk még mindig úgy a laptopra és a telefonra, mint két különálló eszközre? Sokan máig szükséges rosszként gondolnak arra, hogy néha a mobilt kábelen csatlakoztatni kell a géphez ahhoz, hogy a felgyűlt fotókat és videókat átmásolva helyet szabadítsanak fel. És az sem épp egyszerű zsonglőrmutatvány, amikor a PC-n épp valamilyen munkával vagy épp szabadidős tevékenységgel kapcsolatos szoftvert használunk, miközben a telefon valamelyik kommunikációs appját használjuk fél kézzel.

A Huawei két új megoldásának pont az a célja, hogy ezt a két világot egymáshoz minél közelebb hozhassuk. Az egyik ilyen extra funkció neve OneHop, amely az egyérintéses bankkártyákban használt NFC technológiára épít. Ezzel vezeték nélkül, pillanatok alatt összekapcsolhatjuk Huawei laptopunkat és mobilunkat, és villámgyorsan másolhatunk adatokat a kettő között. Ha túltöltöttük nyaralós fotókkal a telefont, akár 500 képet is átmásolhatunk így mindössze egy perc alatt, de egy 1 gigabájtos videó is 35 másodperc alatt átér a MateBookra. És ehhez nem kell sem kábel, sem hosszas konfigurálgatás, csak egy érintés és egy gombnyomás.

Az így átmásolt képekről ráadásul a MateBookok egyik ötletes megoldása képes a szöveges elemeket valódi szöveggé alakítani. Ha valahol rábukkanunk egy jó receptre, csak kattintsuk le a mobil kamerájával és „OneHopozzuk” át a laptopra, amely máris text-only formában prezentálja nekünk az elkészítési tudnivalókat lépésről lépésre.

A másik hasznos funkció huaweies funkció pedig a MateBook és a mobil együttes használata: akár internet-elérés nélkül is párosíthatjuk őket úgy, hogy onnantól a telefon kijelzője a laptop monitorára költözik. Ezáltal arra sincs szükség, hogy kézbe fogjuk a telefont, az pihenhet valahol a közelben, mi pedig a notebook billentyűzetét használva kommunikálhatunk a mobilon a különféle közösségi és csevegő appokban, de fájlokat is úgy másolhatunk a két eszköz között, egérrel megfogva és húzva azokat, mintha egyetlen PC két mappája között rendezgetnénk őket.

Szóval, ha kéznél van egy MateBook 13, D 14 vagy D 15, elég csak becsúsztatni őket a hátizsákba, mondjuk két póló közé, a töltőt zsebre vágni, és persze a mobilt sem az asztalon hagyni, aztán lehet indulni az erdő közepére vagy egy tó partjára – ott pedig aztán minden kéznél lesz, amit otthon megszoktunk a szórakozástól az irodáig!