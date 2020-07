Meztelenkedésért tiltott le egy bébibaglyos videót a Facebook

Bekamerázott bagolyfészek ütötte ki a biztosítékot a Facebook rendszerében, számol be az esetről a Gizmodo. A közösségi oldal indoklása szerint meztelenkedés miatt vált elérhetetlenné az újszülött állatok kikelését és etetését ábrázoló éjszakai közvetítés. A kétséges tartalmat közzétevő, főleg rókákat, baglyokat, ölyvöket bemutató Brockholes Wildlife Facebook-csoportját is átmenetileg elérhetetlenné tették a moderátorok.

Az alapító Graham Moss még a karantén alatt készítette a csoportot, hogy némi vigaszt nyújtson a keményebb időkben azoknak, akiknek hiányzik a természet és az aranyos állatok látványa. Egyik nap viszont arra lett figyelmes, hogy eltűnt a saját kertjéből zajló baglyos stream, aminek hűlt helyén csak egy üzenet fogadta, miszerint a tartalom megsértette a közösségi oldal meztelenségről és szexuális aktivitásról szóló irányelveit. Ugyan az állatok gyakorlatilag tényleg nem viseltek ruhát, a döntés érthetetlennek tűnt.

– fűzte hozzá a 68 éves férfi felháborodottan, aki utána hosszas harcot vívott az igazáért. Ismét megpróbálta közzétenni a videót, amire válaszul 24 órára felfüggesztették a profilját. Ezután ismét posztolt, amire 72 órás tiltásról szóló figyelmeztetést kapott. Felvette a kapcsolatot a Facebookkal is, ahonnan azt a választ kapta e-mailben, hogy nem jó címen reklamál.

Az oldal és a videó végül azóta ismét elérhető, a Facebook tisztázta, hogy az automatizált eszközeik hibáztak. A szóvivő hozzátette, hogy amennyiben a felhasználók úgy érzik, valamit nem jogosan tiltottak le, jelezzék feléjük – megesik az ilyen.

