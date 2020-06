Öntőformák árulkodhatnak az iPhone 12 külsejéről

Jó ideje lehet hallani pletykákat arról, hogy a következő csúcs-iPhone, az iPhone 12 (az új iPad Pro eszközökhöz hasonlóan) az iPhone 4-nél látott, szögletesebb külsőt kaphat. A Twitteren újabb forrás számol be erről a @Jin_Store nevű profilon, ami leírása szerint egy hivatalos Apple viszonteladó fiókja. A felhasználó közzétett pár képet is, amin állítólag az iPhone 12 modellek öntőformái láthatók.

Eszerint az Apple nem csökkenti a notch méretét, amire a konkurens gyártók már szép számmal találtak megoldást, és eddig úgy lehetett sejteni, hogy ha nem is drasztikusan, de idén sikerül faragni belőle. A kávák sem tűnnek vékonyabbnak, és a Pro modellre szánt tokon láthatóan nincs hely a LIDAR szenzornak, ami azt engedi feltételezni, hogy máshova kerül. Az viszont stimmel, hogy három különböző méretű formát látunk, amelyek dimenziói egybevágnak a korábban híreszteltekkel (5,4 colos, 6,1 colos és 6,7 colos).

A TechRadar megjegyzi, hogy korábban erről a profilról még nem lehetett látni hiteles szivárogtatást, így könnyen lehet, hogy fotók alapján levont következtetések nem fedik majd a valóságot. Az ilyen fotók jellemzően olyan külsős telefontok-gyártók által kerülnek ki, akik a jövőbeli megjelenésekre készülve megadott méretek és specifikációk alapján terveznek kiegészítőket.

A visszajelzések szerint a felhasználók egy részének kifejezetten kellemetlen, hogy az iPhone-ok kerekített szélei csúszóssá teszik a készüléket, ami a 2014-ben megjelent iPhone 6 óta jellemző a kialakításra, így vélhetően sokan örülnének a váltásnak.

The sides are squared off, just like the rumored #iPhone12 #iPhone12Pro pic.twitter.com/u2lg4pcxSV

— 🇳🇿JinStore® (@Jin_Store) June 14, 2020