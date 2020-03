Népszerű funkciót másol az Instagram

Az Instagram ezúttal a Snapchat egyik legnépszerűbb fejlesztését építené be a saját szolgáltatásába, azon kevesek közül, amivel még nem tett így. A korábban több alkalommal is hitelesen szivárogtató Jane Manchun Wong nevű fejlesztő nemrég arról számolt be, hogy a képmegosztó androidos appjának forráskódja szerint az Instagram fejlesztői elkészítették az eltűnő beszélgetések prototípusát, ami lehetővé tenné, hogy a teljes csetablak tartalma magától törlődjön azután, hogy a felhasználó elhagyta a beszélgetést.

A funkciónak köszönhetően az érzékenyebb csevegéseknek rögtön nyoma veszne, ráadásul így kibekkelhetők a nap során felbukkanó új üzenetekről szóló értesítések is a kijelzőn. A mód kicsit hasonlít a Messenger titkos beszélgetéseire, hiszen a bejövő üzenetek közt először át kell váltani a normális csevegésből, utána egy elsötétített csetablakban folyik a beszélgetés. Igaz, az Instagramon jó ideje van lehetőség eltűnő üzenet küldésére, de az újítással nem csak egy adott sor, de komplett beszélgetések vesznének a ködbe.

A Facebook szóvivője is megerősítette a hírt, de hozzátette, hogy még nagyon korai fejlesztési fázisban van a funkció, egyelőre nincs tesztelésre alkalmas állapotban.

(Kiemelt kép: GettyImages)