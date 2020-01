Víz alatti töltényt tesztelnek az amerikaiak

Különleges, víz alatt is használható tölténytípust tesztel az Egyesült Államok hadserege – számol be a HVG. Bár a hagyományos lövedékek is használhatók vízben, a sűrű közeg miatt rendkívül lassan haladnak, ez pedig csökkenti a hatékonyságukat.

Az új töltényt az ellátmányozással foglakozó DSG Technologies fejlesztette ki.

A töltény hegyét volfrámmal vonták be, ami elősegíti a szuperkavitáció létrejöttét.

Ez azt a jelenséget jelöli, amikor a folyadékban nagy sebességgel haladó testet teljes egészében gőzköpeny veszi körül. A technológiát még a hidegháború alatt fejlesztette ki a Szovjetunió.

A DSG Technologies korábban már állítólag kidolgozott egy hasnoló töltényt, a CavX Multi Environment Ammunitiont. Ezek a lövedékek .50-es kaliberűek, és akár 60 métert is megtehetnek a vízben.