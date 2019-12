Az Üllői úton szálltunk fel egy utasszállító repülőgéppel

Habár az Üllői út a Liszt Ferenc Nemzetközi Reptér felé vezet, alapvetően mégsem alkalmas arra, hogy onnan induljanak el repülőgépek. Mi mégis innen szálltunk fel, méghozzá egy magyarok által fejlesztett, elképesztően profi, oktatásra használt szimulátor segítségével.

Az A32 Szimulátor-központ irodája első pillantásra nem egy kifejezetten izgalmas hely, de a látszat csal, hiszen a terem speciális képzésnek ad otthont: repülésszimulációs oktatóeszközök és tréningek várják azokat, akik kereskedelmi pilótaként képzelik el a jövőjüket. Igény bőven van az ilyen emberekre, hiszen az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult a légiközlekedés: megjelentek a diszkont légitársaságok, olcsóbbak a jegyek, egyre több a repülő, amiből következik, hogy egyre több olyan szakemberre van szükség, aki képes vezetni a több tonnás gépmadarakat.

Az oktatás SIMNEST márkájú szimulátorokban is történhet, és egy ilyen kapott helyet az irodában is. Kívülről ez sem túl látványos, hiszen olyan, mintha egy ablaktalan kisebb szoba lenne, belépve viszont még az is rögtön izgalomba jön, aki amúgy nem érdeklődik a repülőgépek technikai részletei iránt.

A fehér falak mögött egy meglehetősen komoly, és igen drága (300 000 eurós) technológia lapul: egy komplett pilótafülke van kialakítva az Airbus 320 mintájára, és nemcsak a benti műszerek felelnek meg a valóságnak, de a szélvédőkön túli látvány is, hiszen az ablakon kinézve három Epson EB-G7900U projektor jeleníti meg a tetszőlegesen kiválasztott repteret és környékét. Ottjártunkkor egy oktató és egy leendő nagygépes pilóta épp a hegyekkel körbeölelt innsbrucki reptéren tartott bemutatót fel- és leszállásból.

Nem gyerekjáték

A tréninget persze nem úgy kell elképzelni, hogy valaki fogja magát, beiratkozik egy ilyen képzésre, majd a sikeres vizsgákat követően már jelentkezhet is a WizzAirhez vagy a Ryanairhez pilótának. Az itteni, több tucat órára rúgó gyakorlati és elméleti felkészítés előfeltétele, hogy az aspiránsnak már meglegyen az engedélye kétmotoros kisgépekre, kellő számú repült óra legyen a háta mögött, és az angol nyelvtudás is kötelező. Amennyiben ez megvan, akkor szabad az út, és az Üllői úton található központ egyik különlegessége, hogy magyar építésű szimulátorban, magyar oktatócég segít a felkészülésben.

A PearWilliams Kft. 2011-es indulásakor még startupok támogatásával és IT-megoldások fejlesztésével foglalkozott, de a légiközlekedés rohamos átalakulását látva rövid időn belül a szimulátorok fejlesztése felé fordult. Gépeikkel számos képzési szakasz elvégezhető, és a tréning nemcsak a több pilótás repülést, a sugárhajtású gépek működtetését foglalja magába, de kitér a légitársasági körülmények szimulálására is. Ebbe beletartozik a rádióforgalom ismerete, de az is, hogy felszállás előtt és után milyen papírmunka várja a pilótákat. A gép kezelésének kiismerése csak egy dolog, az oktatás a mindennapi teendők mellett arra is igyekszik felkészíteni a részvevőket, hogy bármilyen helyzetre azonnal képesek legyenek reagálni.

Mint a valóságban

A pilótafülkében természetesen nemcsak a leszállópálya látványa szimulálható, de időjárási viszonyok és esetleges vészhelyzetek is. A különböző szituációkat egy hatalmas érintőképernyőn lehet beprogramozni, és a változások a szélvédőn kinézve is érzékelhetők. A csapadék és a felhők megfelelő módon változtatják meg a látási viszonyokat, és bár a fülke nem rendelkezik olyan pneumatikus rendszerrel, ami imitálná a gépet érő erőhatásokat, de az elsődleges kezelőszervek úgy vannak kialakítva, hogy pontosan adják vissza, miképp reagálna egy valódi gép a pilóta által kezdeményezett manőverekre.

A csapat kifejezetten büszke arra, hogy a szimulátoruk nemcsak a műszereket és azok elhelyezkedését illetően adja vissza pontosan egy Airbus 320 belsejét, de a – megfelelő licencelt szoftvereknek hála – a kezelés is olyan, mintha egy valódi gépben ülne az ember. A visszacsatolás ráadásul olyan pontos, hogy az öreg rókák azonnal érzik, ha valamiért mégsem stimmel a rendszer, és ilyenkor a szimulátorért felelős szakemberek képesek korrigálni az esetleges eltérést.

Látvány terén a szimulátor ugyan még nem képes maximálisan leutánozni a valóságot, az ablakon kinézve olyan, mintha egy régebbi videojáték rajzolná ki az objektumokat, de mivel a tréning során a vizualitás is rendkívül fontos, a SIMNEST munkatársai nem tartják elképzelhetetlennek, hogy a közeljövőben már olyan típussal álljanak elő, ami olyan élethű grafikát biztosít az oktatáshoz, mint amilyet a jövőre érkező Microsoft Flight Simulator ígér. Ez már csak azért sem lehetetlen, mert rengeteg hivatalos szimulátor részben pont a Microsoft által fejlesztett játék korábbi változatain alapul.

A cég az itthoni mellett Dániában, Görögországban és Spanyolországban működtet szimulátort, az Üllői úti pedig egy úgynevezett FNPT II MCC “TOGA” modell, amiben minden funkció és eszköz megtalálható, ami a minőségi szimulátoros képzéshez szükséges. Az általunk is meglátogatott iroda bemutatóteremként is funkcionál a leendő partnerek számara, Belgiumban pedig már készül a következő oktatóközpont, amivel kilencre nő a vállalat által épített, már használatban lévő szimulátorok száma.