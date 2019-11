Különleges repülő jelent meg Kína felett

Nem mindennapi repülő jelent meg Kína egén, hiszen a fénylő légi járművet valójában 800 drón rajzolta fel. Tüzijáték helyett a drónhadsereg helikopter és repülőgép formába rendeződött, ezzel látványos műsorral szórakoztatva a nézőket. A különleges előadást az évente megrendezett Nanchang Flight Convention esemény alkalmából szervezték, aminek célja, hogy bemutassa az ország űripari, repülőipari fejlesztéseit. A rendezvény keretén belül több mint 100 katonai és kereskedelmi felhasználásra tervezett járművet mutattak be.

Stunning! 800 drones fly in the shape of a giant airplane in Nanchang, China pic.twitter.com/0gjsFZYw5z

— China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) November 16, 2019