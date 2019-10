Újabb látványos előzetest kapott a Call of Duty

Október 25-én jelenik meg a Call of Duty legújabb epizódja Xbox One-ra, PlayStation 4-re és PC-re. Az új rész ismét a Modern Warfare alcímet viseli majd, és ugyanaz lesz a fejlesztője, mint a 12 évvel ezelőtti játéknak.

Az új epizód az eredeti trilógia rebootja, de az ígéretek szerint sokkal reálisabban fogja bemutatni a háború világát és a katonaéletet, mint az elődök.

Az új Call of Duty már két erős előzetest is kapott (Launch Gameplay Trailer, Story Trailer), most pedig a PC-s verzió előzetese is megérkezett. A videó alapján nem kétséges, hogy a játék fantasztikusan fog kinézni.

A kiadó szerint az új epizód PC-s verziójában több testreszabhatóság lesz, mint előtte bármelyik Call of Dutyban, és többek közt a többmonitoros beállítást is támogatni fogja.

Kiemelt kép: YouTube/Call of Duty