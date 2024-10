Sok a gyorshajtó kék rendszámos, de büntetni nem lehet őket

A CD betűjelű különleges rendszámmal ellátott gépjárművekkel az objektív felelősség hatálya alá tartozó szabályszegések elkövetése miatt 2021-ben 397, 2022-ben 546, míg 2023-ban 713 eljárás indult, tudta meg a vezess.hu az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK).

A lap cikke szerint a VÉDA nem kapcsol ki, ha kék rendszámos autó száguld el alatt, a fenti számok nagy része a rendőrség adatbázisában rögzített gyorshajtás. Ugyanakkor hiába készül fotó a balesetveszélyes közlekedésükről, hiába a három év alatt csaknem duplájára emelkedő számok, nem követi büntetés a lebukásukat.

Tekintettel arra, hogy a diplomáciai hatósági jelzéssel ellátott jármű üzembentartója nemzetközi szerződés alapján mentes a magyar állam joghatósága alól, ezen eljárásokban az elsőfokú hatóságok nem szabtak ki közigazgatási bírságot, az eljárások megszüntetéssel zárultak. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdésében szereplő jogsértések vonatkozásában a rendőrség a gépjármű hatósági jelzésének jellege szerint nem gyűjt adatot, de az itt szabályozott jogsértések elkövetése esetén sincs jogszabályi lehetőség közigazgatási bírság kiszabására

– írta az ORFK.

A fizetős parkolóhelyeknél némileg más a kép, ha egy diplomata a kék rendszámmal ingyen használja ezeket, akkor bizony a VI. kerületben például büntetik őket. „Fizetés nélküli várakozás, lejárt parkolójegy, rossz parkolási díjzóna esetén viszont pótdíjaznak a parkolási ellenőrök az önkéntes szabálykövetésben, utólagos fizetésben bízva.” A VI. kerület adatai szerint kis százalékban be is fizetik a pótdíjat a megbírságoltak. Vegyes a kép viszont a több fővárosi kerületben: kettőben nem bírságolják őket, de van, ahol a bírságot is bevethetőnek tartják a rend érdekében.