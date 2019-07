A UPC feljelentést tett a drága mobilokat ígérő netes csalók ellen

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a hétvége folyamán több olvasónk is jelezte, hogy a böngészőjük egy gyanús nyereményjáték-oldalra irányította át őket netezés közben. A visszajelzések alapján legnagyobb számban a UPC ügyfelei tapasztalják a jelenséget, de kaptunk panaszt a Digi, Telekom előfizetőitől is.

A kampány készítői a felhasználó IP-címe alapján határozzák meg, hogy melyik szolgáltató nevében jelenjen meg a csaliüzenet, aminek fő célja, hogy nyereményjátékkal csábítva a felhasználókat bankkártya-adatokat, illetve jelszavakat csaljanak ki tőlük. A felbukkanó oldal arról tájékoztat, hogy a netezőt kisorsolta a szolgáltatója, így a szerencsés exkluzív ajándékot igényelhet az Apple iPhone Xs, Samsung Galaxy S10, vagy Apple Watch készülékek közül. A szolgáltatók közül hétfő délelőtt elsőként a UPC közleményt adott ki közleményt az esettel kapcsolatban.

Hangsúlyozzák, hogy nyereményjáték céljából online felületen soha nem kérnek bankkártya-adatokat az ügyfelektől.

A cég ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, az ügyfeleket pedig arra kéri, hogy a visszaéléseket azonnal jelezzék a 1221-es ügyfélszolgálati telefonszámon.

Az átirányítás külföldi, megbízható nagyobb oldalakról is megtörténik, így úgy tűnik, hogy reklámkiszolgálókon keresztül sikerül eljuttatni a felhasználókhoz a kártékony támadást. A felhasználóknak egyelőre annyit tudunk tanácsolni, hogy használjanak másik böngészőt a Google Chrome helyett, jelenleg nincs más mód a bosszantó jelenség elkerülésére. Aki pedig már áldozatul esett a csalóknak, azonnal tiltsa le a kártyáját, illetve változtassa meg a jelszavát minden használt szolgáltatásban.