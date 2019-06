Gombnyomásra jön a segítség, ha kopog az ellenőr

Szabó Gábor egyedi kézműves bútorokat gyártó családi vállalkozása önerőből, külső segítség nélkül indult és fejlődik töretlenül. A fiatal bútorkészítő testvérével azt vallja, hogy az álmuk megvalósításához tíz körömmel kell ragaszkodni, de elengedhetetlen a digitális világban való eligazodás is. Gáborék folyamatosan fejlesztik online jelenlétüket és csiszolják tudásukat ahhoz, hogy elsősorban a közösségi médiának köszönhetően egyre több emberhez jussanak el a We On Wood bútorai.